Yerli Yazılım iTaksi, Uber'e Rakip Oluyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tamamen Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli yazılım uygulaması iTaksi hizmetini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Uygulama, müşteriyle sürücüyü en ekonomik rota ile buluşturmasının yanı sıra zaman ve yakıt kaybını engelleyerek, trafik yoğunluğu azaltmayı hedefliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “Akıllı Ulaşım Sistemlerini Tüm Toplu Ulaşım Araçlarını Kapsayacak Şekilde Yaygınlaştırmak” olarak belirlenen stratejik hedefi çerçevesinde iTaksi Taksi taşımacılığının, toplu ulaşım sistemiyle entegrasyonunu sağlayacak adımlarından biri hizmete alıyor.

Toplu ulaşım sistemine entegrasyonu sağlanan taksi taşımacılığı ile hem taşımacı, şoför, araç ve durak kaynaklı taksi müşterilerinin şikâyetlerine hızlı, güvenli ve kaliteli geri dönüşler sağlanabilecek hem de taksilerin, durak, parklanma entegrasyonu sağlanacak.

Dinamik planlama yapmaya olanak sağlayan ve anlık ulaşım taleplerine cevap verebilen bu sistem, çarpan etkisiyle milli bir yazılımın dünya pazarında Türk markası oluşturarak yer edebilecek bir marka değerine ulaşma imkânı sağlayacak.

iTaksi Nasıl Çalışıyor, Ne İşe Yarıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi güvencesiyle hayata geçirilen iTaksi, kolay yolcu bulmayı hedefleyerek trafikte taksilerin boş dolaşmasını engelleyecek. iTaksi için 4000 taksiye bir tablet, iki yönlü kamera, panik butonu montajı yapıldı. Yolcular ise akıllı telefonlara indirdikleri iTaksi uygulaması ile bu sistemi kullanacaklar.

Yolculuk öncesinde ücreti hesaplama, kredi kartı veya İstanbul kart ile ödeme, sürücülere puan verme ve ileri bir tarih için rezervasyon yapabilme gibi daha birçok özelliğe sahip olan iTaksi, yolcuların her ihtiyacına cevap verecek.

Yolcuların olduğu kadar taksicilerin de hayatlarını kolaylaştıracak iTaksi, sürücülerin boşta gezerek yakıt harcamalarını engelleyecek. Kurulacak tablet ile anlık navigasyon desteği alacak sürücüler, en ekonomik rotadan gidebilecek. Ayrıca her araçta yer alacak panik düğmesi ile taksicilerin olası tehlikelerden korunması sağlanacak.

iTaksi ile Neler Hedefleniyor?

Uygulama ile taksilerin kontrol merkezleri ile izlenebilmesi, yönlendirilebilmesi ve koordine edilmesi sağlanacak. Sürücü ve yolcu güvenliğinin artırılarak, müşteriyle sürücüyü en hızlı ve ekonomik rota ile buluşturması hedeflenirken, bu yolla zaman, yakıt kaybını engelleyerek, trafik yoğunluğunun azaltılması amaçlanıyor.

iTaksi projesi ile, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yetkilendirilmiş ve sisteme kaydedilmiş araçlar için, akıllı telefonlar üzerinden yolcuların sorgulama ve çağrı yapılabilecek. Sorgulara ve çağrılara hızlı ve etkin bir şekilde cevap verilebilmesi için, kullanıcıya, kendi tercihlerine göre, en uygun güzergâh alternatiflerinin sunulacak. Böylece Taksi ile yolcunun en hızlı ve ekonomik rota ile buluşturulacak.

Sürücülerin ve yolculuğun hizmet kalitesinin puanlanması sağlanarak müşteri memnuniyetinin artırılacak ve hangi araçta hangi şoförün çalıştığının takibi ve şoför hizmet kalitesinin sürekliliği sağlanacak. Öte yandan iTaksi ile zaman, yakıt kayıpları ve bekleme sorunlarının engellenmesi ve trafikte boş dolaşan taksi sayısının azaltılarak gereksiz trafik yoğunluğunun giderilmesi hedefleniyor.

Uygulamanın çok yakın bir zamanda İstanbul'un geneline yayılması bekleniyor.