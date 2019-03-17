Yerli Yazılım, Suda 4 Milyon Lira Tasarruf Sağladı

Kayseri'de su dağıtımında kullanılan ABD yapımı program yerine yerli ve mili bir yazılımın tercih edildiği sistemle 1,5 yılda 4 milyon lira tasarruf sağlandığı duyuruldu.

Türk mühendisler tarafından hazırlanan ve "Su Yönetim Sistemi" olarak adlandırılan yazılım, üç zamanlı elektrik tarifesini dikkate alarak, elektriğin ucuz olduğu saatlerde su depolarını doldurup şebekelere suyu dağıtarak tasarruf sağlıyor. KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden kullandığımız yazılım bize yeteri kadar destek vermiyordu. Ayrıca kullanımı pahalıydı. Dolayısıyla biz yerli bir yazılım seçtik. 5 yıldır bu yazılımı kullanıyoruz ve çok memnunuz. Son 18 ayda bu yerli yazılım sayesinde elektrik tüketiminden 4,1 milyon lira tasarruf ettik. Elektriğin en ucuz olduğu saatlerde biz sistemimizi çalıştırıp depolarımızı dolduruyoruz. Bu aradaki fark, bu rakamı bize elde ettirdi. Bu yazılımı yaklaşık 1060 noktada kullanıyoruz. Eskiye kıyasladığımız zaman 10'da 1'i fiyata bu sistemi kullanıyoruz. Kendi yazılımımız olduğu için her uygulama eklenebiliyor."

Yerli yazılım sayesinde zamandan da tasarruf ediliyor!

Ender Batukan, yazılımın cep telefonundan rahatlıkla görülebildiğini, yeri geldiğinde arızalara da müdahale edildiğini belirtti. Kahramanmaraş ve Adana sınırlarındaki uzak mahallelere erişimde kolaylık sağlandığını aktaran Genel Müdür Batukan, bu sayede zamandan da tasarruf edildiğini söyledi.

Batukan ayrıca, daha önceki Amerikan menşeli yazılım programında sisteme müdahale edilmesi için yurt dışından bir görevlinin geldiğine ve bunun için yüksek ücretler ödendiğine, yerli ve milli yazılımla bu durumun da ortadan kalktığına işaret etti. İnsanların su tüketimini temin edebilmekle mükellef olduklarını dile getiren Batukan, "Yer altı su seviyesini kontrol edebilir hale geldik. Dağıtım sistemini daha rahat kontrol edebiliyoruz. Türkiye'de şehir merkezinde en az su kayıplarıyla vatandaşa su veren idareyiz." dedi.

Sizler yerli yazılım sayesinde yapılan tasarruf hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!