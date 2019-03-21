Yeşil Çayın Daha Önce Bilinmeyen Yeni Faydaları Bulundu

Kısa bir süre önce Journal of Nutritional Biochemistry dergisinde yayınlanan yeni bir akademik çalışmada, beslenme tarzlarına yüzde 2 oranında yeşil çay eklenen farelerin sağlık durumlarında yaşanan değişikliklerden bahsedildi. Bilim insanları, sadece yüzde 2’lik bir artışın farelerin metabolizmalarını hızlandırdığını ve genel olarak sağlık düzeylerini artırdığını tespit ettiler.

Yeşil çay çok uzun süredir Asya ülkelerinin vazgeçilmezleri arasındayken, Batılı ülkelerde de yavaş yavaş yayılmaya başlamıştı. Genellikle insan sağlığına yaptığı katkı sebebiyle tercih edilen yeşil çay, içerisinde birçok yararlı madde barındırıyordu. Yeşil çayın içinde bulunan kateşin ve antienflamatuvar polifenol daha önce kansere karşı etkili olması, kalp krizi riskini düşürmesi ile karaciğer hastalıklarında önemli etki yapması yönüyle ön plana çıkmıştı.

Ohio Eyalet Üniversitesinden Profesör Richard Bruno ve çalışma arkadaşları, yeşil çay konusunda yeni bir çalışma daha yaptılar. Obeziteyi önleyebileceği ve daha önce yapılan çalışmalarda görüldüğü şekilde bağırsak iltihaplanmaları karşı koruma sağlayabileceği fikrinden hareketle, fareler üzerinde küçük bir deney gerçekleştirdiler.

Sekiz hafta süren deney sırasında iki gruba ayrılan farelerden ilk gruba obeziteye yol açacak yüksek yağlı beslenme modeli hazırlanırken, ikinci gruba diyet menü hazırlandı. Yükske yağlı yiyecekler yiyen farelerin yeşil çay sayesinde yüzde 20 daha az kilo aldıkları görülürken, yeşil çay yemeyen farelere göre daha düşük insülin direnci gösterdikleri belirlendi.

Yaptıkları çalışma sonucunda yeşil çayın metabolizmayı hızlandırdığı, yararlı bakterileri çoğalttığı ve bağırsak duvarlarının “sızdırmasını” azalttıkları dile getirdi. Yani fareler üzerinde yapılan bu deney, yeşil çay tüketiminin bugüne kadar görülenlerden daha faydalı olduğu gün yüzüne çıkarıldı.