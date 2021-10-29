Yeşil Çayın Sağlığa Etkileri Düşündüğünüzden Daha Fazla

Yeşil çayın sağlığa etkileri nedir? ETH Zürih'teki yeni araştırma, yeşil çaydaki bileşenlerin sağlığı geliştirmek için nasıl çalıştığına dair önceki varsayımları kanıtlar nitelikte.

Yeşil çayın sağlığa faydaları olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Özellikle EKG ve EGCG adı verilen ve ömrü uzattığı söylenen kateşinleri içerir. Bu iki madde polifenol grubuna aittir. Antioksidanlar olarak kabul edilirler, yani vücutta agresif serbest oksijen radikallerinin neden olduğu oksidatif strese karşı koyarlar veya önlerler.

Şimdiye kadar araştırmacılar, kateşinlerin bu serbest radikalleri nötralize ettiğini ve böylece hücrelere veya DNA'ya zarar gelmesini önlediğini varsayıyordu.

Aging dergisindeki yeni çalışmada (Jena Üniversitesi ve ETH Zürih araştırması), araştırmacılar yeşil çaydan elde edilen bu polifenollerin başlangıçta kısa vadede oksidatif stresi artırdığını, ancak bunun ardından hücrelerin ve organizmanın savunma yeteneklerini artırma etkisine sahip olduğunu gösterdi.

Sonuç olarak araştırmacıların nematodlara beslediği yeşil çaydaki kateşinler daha uzun ömür ve daha fazla zindelik sağladı.

Yeşil çay ve sağlığa etkileri

ETH Zürih'te Enerji Metabolizması Profesörü olan çalışma lideri Michael Ristow, “Bu, yeşil çay polifenollerinin veya kateşinlerin aslında antioksidanlar değil, organizmanın kendini savunma yeteneğini geliştiren pro-oksidanlar olduğu anlamına geliyor, tıpkı bir aşıya benzer” diyor.

Bununla birlikte savunma kabiliyetindeki bu artış, bağışıklık sistemi yoluyla değil, süperoksit dismutaz (SOD) ve katalaz (CTL) gibi belirli enzimleri üreten genleri aktive ederek kendini gösterir.

Ristow, bu tür bir mekanizmanın iş başında olduğunu görünce şaşırmıyor. Araştırma grubu, 2009'da sporun sağlığı geliştirmesinin nedeninin, spor aktivitelerinin kısa vadede oksidatif stresi artırması ve böylece vücudun savunmasını iyileştirmesi olduğunu gösterdi.

Daha az kalori tüketmek, hayvanlarda birkaç kez gösterildiği gibi aynı etkiye sahiptir. Düşük kalorili diyetle beslenen fareler, normal, yüksek kalorili diyetle beslenenlerden daha uzun yaşıyor. Ristow, "Yani yeşil çaydaki kateşinlerin benzer şekilde çalışması bana mantıklı geldi" diye açıklıyor.

Ristow'un kendisi her gün yeşil çay içiyor, ancak yeşil çay özü veya konsantresi almamanızı tavsiye ediyor.

Yüksek doz kateşinler, mitokondriyi, özellikle karaciğerde tehlikeli olabilen hücre ölümünün meydana geldiği ölçüde inhibe eder. Ristow, “Bu yüzden yeşil çay siyah çaya tercih edilir” diyor.