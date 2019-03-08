Yeşil Dedektör'e Gelen İhbarlar Mekanlara Satıldı!

Sigara içilmesi yasak alanlardaki ihlallerin ihbarı için Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından geliştirilen Yeşil Dedektör mobil uygulamasına gelen ihbar bilgilerinin ele geçirildiği ortaya çıktı. Antalya'daki bazı bar, restoran ve kafe sahiplerine gelen ihbarların satılmak istendiği açıklandı.

Kötü amaçlı kişi veya kişilerin vatandaş tarafından yapılan ihbarları denetim öncesi işletmelere bildirme vaadiyle 2 bin ile 10 bin TL arasında para talep ettikleri söylenmekte. Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile entegre çalışan Yeşil Dedektör mobil uygulamasına sızıldığı ve ihbar listelerinin satılmak istendiği bilgisi, bazı işletme sahiplerininin durumu polise bildirmesiyle ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesinden Salim Uzun'un haberinde görüşlerine yer verilen işletme sahiplerinden biri, "İşletmeme gelen şahıs sigara denetimleri ile ilgili konuşmak istediğini söyledi. Ben de kapalı alanda sigara içilmesine izin vermediğimizi söyledim. Şahıs her işletmenin ceza yeme riski ile karşı karşıya olduğunu, özel bir yazılımla Alo 184 ve Yeşil Dedektör'e yapılan ihbarları denetim ekipleriyle eşzamanlı görebileceğimi iddia etti." dedi.

İşletme sahibi açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi; "Önce iddianın gerçek dışı olduğunu, dolandırılmaya çalışıldığımı düşündüm. Fakat şahıs yanında getirdiği bilgisayarla Antalya genelinde yapılan ihbarların listesini gösterdi. Hatta sistemin çalışıp çalışmadığını test edebileceğimi de söyledi. Yazılımı satın almak istersem 10 bin TL, aylık kullanmak istersem de 2 bin TL ödemem gerektiğini vurguladı. Uygulamanın yasadışı olduğunu düşündüğüm için teklifi geri çevirdim. Başka bir işletmeci arkadaşımın ise teklifi kabul ettiğini ve işletmesine yönelik ihbarları denetim ekipleri ile aynı anda görebildiğine bizzat şahit oldum."

Uygulamaya Kayıtlı Olan Herkesin Şifresi Değiştirilecek!

Polis ekipleri, Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi ile Yeşil Dedektör mobil uygulaması sistem yöneticilerine bilgi vererek veri depolarına ait tüm şifrelerin değiştirilmesini talep etti.

Sistemin hacklendiğine dair net bilgiler olmadığını belirten polis kaynakları"Yazılım satılmak istenen bazı işletmelere ihbar listeleri verildiği tespit edildi. Bunun üzerine tutanak düzenlenerek savcılık makamı ve ilgili kurumlar bilgilendirildi. Şu anda sistemin hacklendiğine dair elimizde net bir veri yok. Ancak işletme sahipleriyle görüşme yapan şahsın ekran görüntüsü şeklinde sunduğu ihbar listeleri gerçek. Yani şahıs veya şahısların resmi veriler üzerinden hareket ettiğini biliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Sizler Yeşil Dedektör uygulaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kötü amaçlı kişiler verileri nasıl nasıl ele geçirdi? Yorumlarınızı bekliyoruz!