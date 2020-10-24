Yeşil Tüylü Doğan Köpek Görenleri Şaşırttı

Geçtiğimiz gün İtalya'da yeşil tüylü doğan köpek yavrusu görenleri şaşkına çevirdi. İtalyan çiftçinin köpeğinin doğurduğu sekiz yavrudan bir tanesi, Antep fıstığı yeşili renginde tüylerle dünyaya geldi. Görmeye alışık olmadığımız bu durum, dünyanın dört bir tarafında gündem oldu.

Doğduğu andan bu yana Antep fıstığı adıyla anılan bu minik köpek, 9 Ekim'de doğan köpek yavrularından sadece biriydi. Onun dışındaki diğer köpek yavruları, melez anneleriyle aynı beyaz renkli tüylerle dünyaya geldiler.

Uzmanların açıklamalarına göre bir köpeğin yeşil kürkle doğması son derece nadir bir durum. Bu durumun sebebi ise yeşil renkli tüylerle doğan köpeğin tüylerindeki renk pigmentlerinin, diğer yavrularınkiyle beklenmedik şekilde temas etmesi. Yavrunun şimdilik yeşil renkli göründüğünü aktaran uzmanlar, kısa bir süre sonra yeşil rengin beyaza döneceğini belirttiler.

Yeşil tüylü köpek yavrusu sağlıklı mı?

Yeşil renk pigmenti olarak bilinen Biliverdin, doğum işlemi sırasında annenin rahmindeki yavruyu çevreleyen amniyotik sıvıyla karışırsa, bu şekilde farklı renklerde hayvanlar oluşabiliyor. Ancak yine de bu minik köpek için korkulacak bir durum bulunmuyor; hatta yeşil renginin kaybolmasıyla diğer kardeşleriyle aynı renkte olacak.

İtalyan çiftçi ise yaptığı açıklamada diğer kardeşlerin farklı çiftliklere gönderileceğini; ancak Antep Fıstığı'nın annesiyle birlikte tutulacağını ifade etti. Annesiyle birlikte çiftlikteki koyunlara bakması için eğitilecek bu köpeğin gayet sağlıklı olduğu ve yavaş yavaş beyaz kürke -olması gereken- kavuştuğunu da belirtmek gerekiyor.

Ayrıca İtalyan çiftçi, bu yeşil köpek yavrusunun dünyaya yeni bir şans getireceğini inanıyor. Dünya genelinde Koronavirüs salgınının zor bir dönemini yaşıyorken, hem pandeminin sonu hem de 2020'nin bitmesi için umut ve şans getirebileceği düşünülüyor. Çiftçiye göre, Antep fıstığı'nın görevi belki de insanları gülümsetmek olabilir.

Daha önce de Kuzey Almanya'da yaşayan bir köpek sahibinin başına aynı durum gelmişti. Melody isimli evcil hayvan, yeşil renkli bir köpek yavrusu doğurduğunda şaşırtmıştı ancak o yavruda da sağlık sorunlarının olmadığı tespit edilmişti. Peki ya siz yeşil renkli bu köpek hakkında ne düşünüyorsunuz?