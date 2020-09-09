Yeşilay E-Spor Paylaşımı Tartışma Yarattı: Sporun EEEE'si Olur mu?

Yeşilay, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım neticesinde tepkilerin odağı haline geldi. E-spor oyunlarının teknoloji bağımlılığını tetiklediğini belirten Yeşilay, "Dijital oyunların spor olarak isimlendirilmesi zararlarının göz ardı edilmesine neden oluyor" ifadelerini kullandı. Çok sayıda oyuncu tarafından yoğun eleştiriye maruz kalan Yeşilay E-Spor paylaşımı ile ilgili detaylar haberimizde.

Yeşilay E-Spor Paylaşımı Nedeniyle Eleştirildi

Yeşilay, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dijital oyunların spor olarak isimlendirilmesi zararlarının göz ardı edilmesine neden oluyor. Oysa bu oyunlar teknoloji bağımlılığını tetikliyor, kumar bağımlılığına giden yolu kolaylaştırıyor" ifadelerine yer verdi.

Yeşilay tarafından yapılan paylaşımda, "Çok uzun saatler bilgisayar başında kalınması sonucu obezite ve kas iskelet sistem bozuklukları riskini artırıyor. Akademik başarısızlıklara sebep oluyor. Dijitali değil, yaşamayı hayatınızın merkezine alın. Teknoloji bağımlılığının karşısında durun" ifadeleri de yer aldı.

Yeşilay'ın e-spor ile ilgili yaptığı bu paylaşımda "Sporun EEEE'si olur mu?" yazısının yer aldığı bir görsel de bulunuyor. Yeşilay tarafından gerçekleştirilen bu paylaşım, çok sayıda oyuncu ve e-spor takımları tarafından tepki ile karşılaştı. Yeşilay'ın taratışma yaratan paylaşımına Türkiye E-Spor Federasyonu'ndan cevap gecikmedi.

Türkiye E-Spor Federasyonu, yaptığı açıklamada, "Olimpiyatlara kabul edilme safhasına gelmiş, dünyanın her yerinde federasyonlaşmış ve spor olarak kabul edilmiş espor ile ilgili Yeşilay'ın yaptığı yorumlara katılmıyoruz. Arzu ederlerse esporun neden spor olduğunu anlatmak, kişisel gelişime ve gençlerimize katkıları hakkında bilgilendirmek ve bu sayede konuyla ilgili daha sağlıklı bir görüş kazanmalarına yardımcı olmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Yeşilay tarafından yapılan açıklamaya katılıyor musunuz? Yeşilay'ın resmi Twitter resmi üzerinden yaptığı açıklama ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.

Çok uzun saatler bilgisayar başında kalınması sonucu obezite ve kas iskelet sistem bozuklukları riskini artırıyor. Akademik başarısızlıklara sebep oluyor.

Dijitali değil, yaşamayı hayatınızın merkezine alın. Teknoloji bağımlılığının karşısında durun. #Yeşilay #Espor — Yeşilay (@1920yesilay) September 8, 2020