BluTV Dizisi Yeşilçam Yayın Tarihi Açıklandı!

Yeşilçam yayın tarihi belli oldu. Yerli dijital yayın hizmeti BluTV, Yeşilçam'ın ne zaman yayımlanacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Yeşilçam Yayın Tarihi Ne Zaman?

Yerli dijital yayın platformu BluTV, geçtiğimiz aylarda Yeşilçam isimli bir dizi duyurmuştu. Platform tarafından Twitter üzerinden yapılan duyuruda, 1960’lı yıllarda geçecek olan dizinin konusu ile ilgili “1960’lar Türkiye’sinde, Yeşilçam’ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesi" ifadelerine yer verilmişti.

BluTV kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ, diziye ilişkin yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız dizimizi size tanıtmak isiyoruz; Yeşilçam. Ülkemizin en renkli, en yaratıcı aynı zamanda da sancılı dönemlerinden olan 1960’lar Türkiyesi’nin Yeşilçam’ında müthiş bir yeniden doğuş hikayesi izleyeceğiz” şeklinde konuşmuştu.

Yeşilçam, BluTV'nin yüksek prodüksiyonlu ilk dönem dizisi olmasıyla dikkat çekiyor. Duyurulduğu ilk günden itibaren milyonlarca izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımın geçtiğimiz aylarda fragmanı yayımlanmıştı. Yayımlanan fragman kısa süre içerisinde yoğun ilgi ile karşı karşıya kalmıştı. BluTV, dizinin yayın tarihini açıklayarak heyecan seviyesini arttırdı.

Dijital yayın platformu tarafından resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Zaman su gibi akıyor, içimizdeki heyecan büyük bir coşkuya dönüşüyor... #Yeşilçam 22 Nisan’da sadece BluTV’de başlıyor muhterem takipçilerimiz" ifadelerine yer verildi.

Yapılan açıklamaya göre Yeşilçam, 22 Nisan tarihinde yalnızca BluTV üzerinden yayımlanacak. Peki, yerli dijital yayın servisinin dönem dizisinde hangi oyuncular yer alacak?

Yeşilçam Oyuncu Kadrosu

Yapımını Eastern Sunries'ın, yapımcılığını Sibel Tuta'nın üstlendiği yapımın senaryosunu Levent Cantek ile Volkan Sümbül kaleme alıyor. Çok sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımın yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Irmak, özellikle Babam ve Oğlum, Issız Adam, Unutursam Fısılda gibi birçok filmle büyük bir başarının altına imza attı. Yapımın oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy

Afra Saraçoğlu

Selin Şekerci

Güngör Bayrak

Nilüfer Açıkalın

Altan Erkekli

Yetkin Dikinciler

Özgür Çevik

Ayta Sözeri

Bora Akkaş

Çok sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen dizinin geçtiğimiz ay yayımlanan fragmanını aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz. BluTV'nin yeni dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Dizi ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.