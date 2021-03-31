BluTV Dizisi Yeşilçam Yeni Fragmanı Yayımlandı!

Yeşilçam yeni fragmanı, yerli dijital yayın platformu BluTV tarafından paylaşıldı. Peki, BluTV'nin yüksek prodüksiyonlu ilk dönem dizisi Yeşilçam'ın fragmanı neler sunuyor? Çok sayıda izleyici tarafından merak içerisinde beklenen dönem dizisine dair tüm detaylar haberimizde.

Yeşilçam Yeni Fragmanı Yayında

Popüler dijital yayın servisi BluTV, geçtiğimiz aylarda Yeşilçam isimli bir dizi duyurmuştu. Platformun yüksek prodüksiyonlu ilk dönem dizisi olan Yeşilçam, 1960'lı yılların Türkiye'sinde geçecek. Yeşilçam'ın altın çağında bir yeniden doğuş hikayesine tanık olacağımız yapım hakkında BluTV isimli platformun kurucusu Aydın Doğan Yalçındağ da bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Yalçındağ, yaptığı açıklamada, “Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız dizimizi size tanıtmak isiyoruz; Yeşilçam. Ülkemizin en renkli, en yaratıcı aynı zamanda da sancılı dönemlerinden olan 1960’lar Türkiyesi’nin Yeşilçam’ında müthiş bir yeniden doğuş hikayesi izleyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

En çok beklenen dizilerden bir tanesi olan Yeşilçam için yeni bir fragman yayımlandı. 1 dakika 24 saniye uzunluğundaki fragman, kısa süre içerisinde yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Yayımlanan tanıtım videosu, heyecan seviyesini üst seviyeye taşıyor. Çok sayıda izleyicinin beklentisi oldukça yüksek. Yerli dijital yayın platformu tarafından yayımlanan fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Yeşilçam Yayın Tarihi

Çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen dönem dizisinin yayın tarihi geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Aktarılan bilgilere göre yerli yapım, 22 Nisan tarihinde yalnızca BluTV üzerinden yayımlanacak.

Yeşilçam Oyuncu Kadrosu

Yapımını Eastern Sunries'ın, yapımcılığını Sibel Tuta'nın üstlendiği yapımın senaryosunu Levent Cantek ile Volkan Sümbül kaleme alıyor. Çok sayıda kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımın yönetmen koltuğunda Çağan Irmak oturuyor. Irmak, özellikle Babam ve Oğlum, Issız Adam, Unutursam Fısılda gibi birçok filmle oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Yapımın oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Çağatay Ulusoy

Afra Saraçoğlu

Selin Şekerci

Güngör Bayrak

Nilüfer Açıkalın

Altan Erkekli

Yetkin Dikinciler

Özgür Çevik

Ayta Sözeri

Bora Akkaş

Önümüzdeki ay yayımlanmaya başlayacak olan dönem dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Diziye dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.