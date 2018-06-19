Yeterlilik Belgesi Olmayanlar Otomobil Ticareti Yapamayacak

Türkiye'de ikinci el araçlar sıfır araçlara oranla daha çok ilgi görüyor. İkinci el araçlara duyulan bu ilgi de her geçen gün artmakta. Bir araba sahibi olmak isteyen kullanıcılar ucuz olması açısından ikinci el araçları tercih ediyorlar. İkinci el araçların alım satımında yapılan usulsüzlükler ise artık devlet tarafından engellenmek isteniyor. Bu durumu düzeltmek için Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu, araba alım satımı yapanlar için yeni bir kural getirdi.

Artık isteyen herkes araç alım satımı yapamayacak!

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu başkanı Aydın Erkoç, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile bir anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşma sayesinde araç alım satımı yapan kişilere çeşitli kurslar verileceğini açıkladı. Türkiye'de her yıl yaklaşık olarak 6 milyon aracın el değiştirdiğini söyleyen başkan, bu araçların satışından alınması gereken vergilerin verilmediğini de dile getirdi.

Artık bu duruma son vermek ve usulsüzlükleri önlemek isteyen yetkililer oldukça mantıklı bir karar aldı. Mesleki Yeterlilik Kurumu aracılığıyla verilen kursların sonunda kursiyerlere mesleki yeterlilik sınavı yapılacak ve sadece sınavı geçenlere araç alım satım izni verilecek.

İlk yapılan kurslarla birlikte 355 bin kişi mesleki yeterlilik belgesine kavuştu. Bu kişiler araç alım satımlarına sorunsuz bir şekilde devam edebilecekler. Henüz kursu almamış olanlar için ise eğitim ve yeterlilik belgesi alma şansı hala devam ediyor.