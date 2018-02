Yetişkin Sitelerine Girenlerin Bilgisayarları Kripto Para Kazıyor!

Çinli siber güvenlik şirketi 360 Netlab tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Alexa sıralamasındaki ilk 100 bin internet sitesinden 241'i, sitelere giren kişilerin bilgisayarlarını kripto para üretmek için kullanılan bir tür zararlı yazılım kodu içeriyor.

Normalde kripto para üretimi için özel tasarlanmış pahalı donanımlar gerekiyor. Fakat hackerlar bu yöntemle internette gezenlerin bilgisayarlarını kullanıyor. Yapılan araştırmaya göre, bilgisayar korsanları 4 binden fazla siteye söz konusu zararlı kodları yerleştirmiş.

360 Netlab, zararlı kod içeren sitelere giren kullanıcıların, haberleri olmaksızın bilgisayar korsanları için kripto para ürettiklerini söylüyor. Güvenlik şirketi, bu sitelerin yüzde 49'unun pornografik olduğunu keşfetti. 360 Netlab, hackerların zararlı kodları yerleştirdiği sitelerin bir listesini paylaştı.

240 out of Alexa top 10w websites have web mining code embedded on their homepage on Feb/02. see photo for a snip, ;) pic.twitter.com/WD2U5wFW75