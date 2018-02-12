Yetişkin Sitelerine Girenlerin Bilgisayarları Kripto Para Kazıyor!

Çinli siber güvenlik şirketi 360 Netlab tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Alexa sıralamasındaki ilk 100 bin internet sitesinden 241'i, sitelere giren kişilerin bilgisayarlarını kripto para üretmek için kullanılan bir tür zararlı yazılım kodu içeriyor.

Normalde kripto para üretimi için özel tasarlanmış pahalı donanımlar gerekiyor. Fakat hackerlar bu yöntemle internette gezenlerin bilgisayarlarını kullanıyor. Yapılan araştırmaya göre, bilgisayar korsanları 4 binden fazla siteye söz konusu zararlı kodları yerleştirmiş.

360 Netlab, zararlı kod içeren sitelere giren kullanıcıların, haberleri olmaksızın bilgisayar korsanları için kripto para ürettiklerini söylüyor. Güvenlik şirketi, bu sitelerin yüzde 49'unun pornografik olduğunu keşfetti. 360 Netlab, hackerların zararlı kodları yerleştirdiği sitelerin bir listesini paylaştı.

240 out of Alexa top 10w websites have web mining code embedded on their homepage on Feb/02. see photo for a snip, ;) pic.twitter.com/WD2U5wFW75 — 360 Netlab (@360Netlab) 7 Şubat 2018

Raporda ayrıca, bu internet sitelerinin yüzde 9,6'sı "normal", yüzde 7,5'i "dolandırıcılık", yüzde 7,3'ünün ise "reklamcılık" ile ilgili olduğu kaydedildi. Bilgisayar korsanları zararlı yazılımları daha çok kişisel bloglar, video platformları ve çevrimiçi oyunlar gibi insanların çok fazla vakit geçirdiği sitelere yerleştirmiş.

Siber güvenlik uzmanları, bu ve benzeri yöntemlerin son zamanlarda bilgisayar korsanları tarafından sıklıkla kullanıldığını söylüyor. Kullanıcıların girdikleri sitelerin güvenliklerinden emin olması gerektiğini belirten uzmanlar, kimlik hırsızlığı tehlikesine karşı da ciddi uyarılarda bulunuyor.