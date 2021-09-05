Yetkisiz Üretilen 12 Milyon Sinovac Aşısına El Kondu

Yetkisiz Sinovac aşıları tüm dünyada merak uyandırıyor. Brezilya'nın sağlık düzenleyicisi, 12 milyon Sinovac aşının kullanımını iptal ettiğini duyurdu. Sao Paulo'daki Butantan Enstitüsü tarafından üretilen yaklaşık 25 parti aşının Brezilya'nın federal sağlık düzenleyicisinin kararıyla askıya alındığı aktarıldı.

Brezilya'nın federal sağlık düzenleyicisi Anvisa Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Çinli Sinovac Biotech Ltd tarafından geliştirilen ve yetkisiz bir tesiste üretilen 12 milyon dozdan fazla COVID-19 aşısının kullanımını askıya aldı.

Yetkisiz Sinovac aşıları Türkiye'ye geliyor mu?

Anvisa Cuma günü, aşıları yerel olarak doldurmak ve bitirmek için Sinovac ile ortaklık kuran ve biyomedikal merkezi olan Sao Paulo'nun Butantan Enstitüsü tarafından, tesiste Brezilya sınırları içerisinde tutulan 25 parti veya 12.1 milyon dozun üretildiği konusunda uyarıldığını söyledi.

Düzenleyici, "Üretim birimi denetlenmedi ve söz konusu aşının acil kullanım yetkilendirmesi Anvisa tarafından onaylanmadı." dedi. Butantan Enstitüsü verilen yasağın ise nüfusun olası bir riske maruz kalmasını önlemek için ihtiyati tedbir olduğunu ekledi.

Butantan ayrıca Anvisa'ya, aynı tesiste toplam 9 milyon dozluk 17 partinin daha üretildiğini ve Brezilya üzerinde yola çıktığını söyledi. 90 günlük yasak süresince Anvisa, tesisi incelemeye ve üretim sürecinin güvenliği hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışacak.

Brezilya'nın bu yılın başlarındaki aşı sunumu sırasında uygulanan aşıların büyük çoğunluğu Sinovac'tı. Brezilya Cumartesi günü 21.804 yeni koronavirüs vakası ve 692 Covid-19 ölümü bildirdi.

Bilim Kurulu Üyesinden 4. doz aşı gerekli mi sorusuna yanıt

Uzmanlar, "4. doz gerekli mi?" sorusuna dair önemli açıklamalar yaptı. İki doz Sinovac olanlarda dördüncü aya doğru antikorda bir azalmanın saptandığını belirten Prof. Dr. Levent Akın, bu kişilere ekstra bir doz daha önerildiğini söyledi.

Hatırlatma dozunun ister Sinovac ister BioNTech olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Levent Akın, bu dozun etkilerinin ne kadar süreceğinin takip edildiğini, bazı merkezlerde kişilerin hem kan değerlerine bakıldığını hem de hastalanma hızlarının incelendiğini belirtti.

Prof. Dr. Akın, "3. doz aşı yaptıranlarda antikor azalması olursa ya da vaka sayılarında artış meydana gelirse dördüncü doz önerilebilir. Şu an iki doz BioNTech olanlara 3. doza ihtiyaç yok. 2 doz Sinovac olup bir doz BioNTech olanlara da ekstra bir doza ihtiyaç yok" şeklinde konuştu.