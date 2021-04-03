Yılların Yılan Oyunu Doom'a Getirildi!

Bir zamanlar en çok oynanan oyunların başında gelen yılan oyunu Doom'a getirildi. Bir yazılımcı, seneler önce çıkışını gerçekleştiren video oyununda sadece fareyi kullanarak yılanı hareket ettirmeyi mümkün hale getirdi.

Oyun dünyasının geçmişteki haline göre çok daha renkli hale gelmesi ve teknolojinin inanılmaz bir boyuta taşınması ile dünyanın en popüler video oyunlarından biri olmayı başarmış Doom'la ilgili çalışmalar da yapıldı. Doom'la ilgili yapılan en önemli ve en şaşırtıcı çalışmalardan bir tanesi de elektronik gebelik testinde Doom'un açılması olmuştu.

Twitter'da yayımlamış olduğu tweet ile sosyal medyanın gündemine giren Foone isimli yazılımcı, elektronik bir ekrana sahip hamilelik testinde Doom'u çalıştırabilmişti. Kalite açısından her ne kadar üst düzey olmasa da gebelik testinin 128x32 piksel monokrom ekranında Doom çalıştırmak birçok oyuncunun da dikkatini çekmişti.

and it can't yet run doom. That's going to be way tricky, even cheating and having a modern desktop computer connected to it... but I CAN play back a doom video on it, which is kinda close?

(Using a different dithering method here so that you can see anything: doom is dark) pic.twitter.com/BhJLYkQlXp — foone (@Foone) September 5, 2020

Oyuncular, yukarıdaki çalışmanın yanı sıra Doom'un daha birçok yerde çalıştırıldığına şahit oldu. Örneğin çıkışını gerçekleştirdiği günden bugüne eleştirilerin odak noktası olan Cyberpunk 2077 için geliştirilen bir mod, oyunu bir zamanların en çok sevilen oyunlarından Doom'a çevirmişti.

Doom ReShade for Cyberpunk 2077 olarak isimlendirilen bu oyun modu, adından da tahmin edilebileceği gibi oyunun grafik kalitesini tamamen değiştiren bir mod olarak sunulmuştu. Modun temel amacı, oyuncularda 1993 yılında bir video oyunu oynuyormuş hissi uyandırmaktı. Oyun modu ayrıca eski video oyunlarında sık sık görülen çizgileri ekleyerek sınırlarını biraz daha zorlamıştı.

Yılan Oyunu Doom'da Oynanabiliyor

Yukarıdaki örneklere çok sık aralıklarla denk gelen oyuncularda "Doom'u çalıştırabilir mi?" sorusunu sormak bir alışkanlık haline gelmişti fakat bir programcının video oyununa son dokunuşu oyuncuların bu alışkanlığı terk etmesine ve onların "Doom'da çalıştırılabilir mi?" sorusunu sormaya başlamasına neden olacak gibi görünüyor.

Kgsws isimli geliştirici tarafından geliştirilen mod, senelerin eskitemediği oyunu Doom'da çalıştırmanıza olanak tanıyor. Doom'da yılan oyunu oynamak için yapılması gereken ise farenizi hareket ettirerek hedefinize ulaşmaktan ibarettir.

Look at that! An arbitrary code execution exploit has been found in original DOOM! (Ultimate DOOM 1.9 here) Check out this game of snake that gets enabled by loading a save game! #DOSGaminghttps://t.co/OYHXcd6X7G pic.twitter.com/RsA728a4RD — 𝔸𝕟𝕒𝕥𝕠𝕝𝕪 𝕊𝕙𝕒𝕤𝕙𝕜𝕚𝕟💾 (@dosnostalgic) March 24, 2021

Yılan oyununun çalıştırılabildiğini gören oyuncular, Doom'da Pac-Man veya Super Mario gibi oyunları çalıştırmanın mümkün olup olmadığını da merak etmeye başladı. Senelerin eskitemediği iki video oyununu bir arada oynamak için kgsws'nin doom_ace sayfasını ziyaret edebilirsiniz.