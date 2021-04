Yılların Yılan Oyunu Doom'a Getirildi!

Bir zamanlar en çok oynanan oyunların başında gelen yılan oyunu Doom'a getirildi. Bir yazılımcı, seneler önce çıkışını gerçekleştiren video oyununda sadece fareyi kullanarak yılanı hareket ettirmeyi mümkün hale getirdi.

Oyun dünyasının geçmişteki haline göre çok daha renkli hale gelmesi ve teknolojinin inanılmaz bir boyuta taşınması ile dünyanın en popüler video oyunlarından biri olmayı başarmış Doom'la ilgili çalışmalar da yapıldı. Doom'la ilgili yapılan en önemli ve en şaşırtıcı çalışmalardan bir tanesi de elektronik gebelik testinde Doom'un açılması olmuştu.

Twitter'da yayımlamış olduğu tweet ile sosyal medyanın gündemine giren Foone isimli yazılımcı, elektronik bir ekrana sahip hamilelik testinde Doom'u çalıştırabilmişti. Kalite açısından her ne kadar üst düzey olmasa da gebelik testinin 128x32 piksel monokrom ekranında Doom çalıştırmak birçok oyuncunun da dikkatini çekmişti.

and it can't yet run doom. That's going to be way tricky, even cheating and having a modern desktop computer connected to it... but I CAN play back a doom video on it, which is kinda close?

(Using a different dithering method here so that you can see anything: doom is dark) pic.twitter.com/BhJLYkQlXp