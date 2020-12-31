Yılbaşında Android ve iOS Uygulama Harcaması Rekor Seviyede

Yılbaşında Android ve iOS uygulama harcaması 407 milyon dolara ulaştı. Bu yıl rekor kırılarak 100 milyar dolara ulaşan mobil uygulama pazarı, Noel döneminde de gelir listelerini altüst ediyor. İşte yıllık bazda en çok kazanan Android ve iOS uygulamaları.

Bu yıl Noel'de dünya çapında mobil uygulamalara yapılan harcama, App Store ve Google Play'de yaklaşık 407,6 milyon dolar olarak kaydedildi ve bu, 2019'da yaklaşık 303 milyon dolara kıyasla yüzde 34,5'lik büyümeye işaret ediyor. Sensor Tower raporuna göre, mobil harcama geçen yıl sadece yüzde 17 artış göstermişti.

Sensor Tower raporunda, "2020, dünya çapında mobil uygulamalara ve oyunlara harcama açısından rekor kırmayı başardı ve Kasım ayında ilk kez tek bir yılda 100 milyar doları geçti" ifadelerine yer verildi.

ABD'deki tüketiciler, bu Noel'de her iki uygulama mağazasında toplamda yaklaşık 130 milyon dolar harcadı. Bu, yıllık bazda yüzde 38,7'lik büyümeyi ifade ediyor.

Dünya çapında çoğu kullanıcı, tatil zamanlarını yüzde 27 artışla mobil oyunlara harcadı. Tencent'in Honor of Kings yapımı yaklaşık 10,7 milyon dolar ile başı çekiyorken 2019'da ise mobil oyunlara 232,4 milyon dolar harcandığını hatırlatmak gerekiyor.

Yılbaşında Android ve iOS uygulama harcaması 407 milyon dolara ulaştı

Oyun haricindeki diğer uygulamalara gelince, Noel'deki toplam harcama yüzde 59 artışla 112 milyon dolar olarak kaydedildi. Oyun dışı uygulamalar kategorisinde TikTok, dünya çapında 4,7 milyon dolar gelir elde ederek Noel listesindeki en üst sıraya yerleşmeyi başardı.

Oyun dışı uygulamalar kategorisinde önemli bir paya sahip olan sosyal medya uygulamaları, 19,3 milyon dolarlık en fazla geliri App Store'dan elde etti ve tüm oyun dışı harcamaların yüzde 21,8'ini oluşturdu. Google Play'de ise oyun dışı uygulamalar 4,3 milyon dolara yakın kazanç sağladı.

Sensor Tower'a göre 2020, tüketici davranışında ve harcamalarında benzeri görülmemiş bir değişim yaşadı. Bu yıl, her iki uygulama mağazasının tüketici harcamalarında 100 milyar dolara ulaşıldı ve birçok uygulama gelir listelerini altüst ederek mobil pazarda enleri yaşadı.

App Store ve Play Store harcamalarının haricinde Türkiye'nin 2020 yılında neler indirdiğini merak ediyor musunuz? O zaman sizi Tamindir 2020 Trendleri listemize alalım.