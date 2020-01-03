Yılbaşı Gecesi WhatsApp'tan Atılan Mesaj Sayısı Açıklandı, Rekor Kırıldı

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'ta rekor kırıldı. Bir süredir Facebook'un çatısı altında bulunan WhatsApp, yılbaşı gecesi atılan mesaj sayısını açıkladı. Yılbaşı gecesi WhatsApp'tan atılan mesaj sayısı dudak uçuklatıyor. Gelin hep beraber yılbaşında WhatsApp üzerinden kaç mesaj atılmış yakından bakalım.

WhatsApp'ta Mesaj Rekoru Kırıldı!

WhatsApp, kullanıcıların Yılbaşı arifesinde 100 milyardan fazla mesaj alışverişi yaptığını açıkladı. 20 milyardan fazla mesaj sadece Hintli kullanıcılar tarafından paylaşıldı. P latformda paylaşılan 100 milyardan fazla mesajın yaklaşık 12 milyarının fotoğraf olduğu duyuruldu. WhatsApp'ın sadece bir günde net küresel mesaj alışverişi hacmi etkileyici olsa da, Hintlilerin katkısı da oldukça dikkat çekici.

WhatsApp, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyor. Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. WhatsApp, Facebook'un çatısı altına geçtiğinde kullanıcılar buna çok fazla tepki göstermişti. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ın açılış ekranı From Facebook olarak güncellenmiş ve Twitter'da en çok konuşulan konu haline gelmişti.

WhatsApp'ın ileride hangi özellikler ile kullanıcıların karşısına çıkacağı merakla bekleniyor. Sizler yılbaşı gecesi WhatsApp'tan atılan mesaj sayısı hakkında neler düşünüyorsunuz? Yılbaşı gecesi WhatsApp'tan mesaj attınız mı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!