Yılbaşı İndirimleri Sırasında Tehlikeli Sularda Yüzmeyin

Yılbaşına birkaç gün kalmışken indirimlerden faydalanıp alışveriş yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken önemli detaylar var.

'6000 Liralık Telefon 600 Lira Olmaz'

Yılbaşı indirimleri sırasında alışveriş yapacak olan tüketicileri uyaran ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, "İnternet üzerinden gelen indirim teklifleri gerçek olamayacak kadar iyi ise genellikle gerçek değildir." dedi. "6.000 liralık telefon size 600 liraya sunuluyorsa kuşkulu yaklaşın." diyen Erginkurban tüketicileri korumak için bazı uyarılarda bulundu.

Adres çubuğuna dikkat edin. Mümkünse elle kendiniz girin.

SSL sertifikasının bulunduğundan emin olun.

Alışveriş yaptığınız siteler güvenilir ve bilindik yerler olsun.

İnternet sitesinin önünde http yerine https olmalıdır.

Herkese açık ağlardan alışveriş yapmayın.

Alışveriş sırasında bilmediğiniz cihazları kullanmayın. Mümkünse yalnız kendi cihazınız ile alışveriş yapın.

Güvenlik yazılımları kullanın.

Satın alımlar sonrasında ekstrenizi ve işlem detaylarınızı kontrol edin.

Mümkünse sanal kart ile alışveriş yapın.

Tüm bunlarla birlikte alışveriş yapacağınız yerlerde gerçekleşen indirimlere dikkat edin. Çok büyük miktarlarda indirimler genelde mümkün değildir. Bu nedenle yapacağınız alışverişlerde tutarın gerçekçi olup olmadığını sorgulayın.