Yılbaşında Kapanma Olacak mı? Açıklama Geldi!

Yılbaşında kapanma olacak mı? Bu soru, 2021 yılının bitmesine sayılı günler kala çok sayıda insanın en çok merak ettiği sorulardan bir tanesiydi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, merak edilen soruyu yanıtladı.

COVID-19, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 279 milyon kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı ve 5,39 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Güney Afrika'da 24 Kasım tarihinde yeni bir varyant türü ortaya çıktı. Omicron olarak isimlendirilen yeni varyant, kısa süre içerisinde çok sayıda ülkede görüldü. Yüksek yayılma hızı ile dikkat çeken varyant, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de de 6 kişide tespit edilmişti.

Hong Kong Üniversitesinde görevli bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre yeni varyant, Delta'ya kıyasla havada 70 kat daha hızlı yayılıyor. Peki, vaka sayılarının artmasına yol açan Omicron nedeni ile yılbaşında bazı kısıtlamalar uygulanacak mı?

Yılbaşında Kapanma Olacak mı Sorusu Yanıtlandı

DHA'daki habere göre İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, çok sayıda insan tarafından merak edilen soruya ilişkin çok önemli bir açıklamada bulundu. Prof. Dr. Memişoğlu, yılbaşında yeni bir kısıtlama ya da kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi.

Toplumun pandemi kültürüne ve bilincine ulaştığına inandığını belirten Prof. Dr. Memişoğlu, bir kısıtlamanın ya da yasaklamanın şu anda söz konusu olmadığının fakat bu kararların vaka sayılarının kontrol edilerek verildiğinin altını çizdi.

Özellikle Avrupa'daki yükselişlerden bir süre sonra İstanbul ve Türkiye'de de vaka sayılarında bir yükseliş olduğunu belirten Prof. Dr. Memişoğlu, tedbirle bu işin üstesinden gelineceğini, bu nedenle herkesin kişisel olarak tedbirlere dikkat etmesi gerektiğini ifade etti.

TURKOVAC isimli yerli koronavirüs aşısının önümüzdeki günlerde şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanacağını ifade eden Prof. Dr. Memişoğlu, Türkiye'nin kendi aşısını üreten dokuzuncu ülke olduğunu belirtti. Prof. Dr. Memişoğlu, şu anda seri üretimin başladığını ve dağıtımın yapıldığını söyledi.

Yoğun bakımlarda şu anda yeni tip koronavirüs nedeni ile bir yoğunluğun olmadığını ifade eden İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Ama ertelenmiş ya da ötelenmiş, pandemiden dolayı bekleyen sağlık hizmeti ile ilgili bir talep artışımız var" dedi.