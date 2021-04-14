Yıldırım Düşmesi Bir Ağacı Nasıl Yok Edebilir? (Video)

Yıldırım düşmesi sonucunda yaşanması muhtemel olaylar hakkında küçüklükten beri size fırtınalı havalarla ilgili yapılan uyarılar sayesinde fikir sahibisinizdir. Peki, yıldırımın bir ağaca çarpması sonucunda ağaçta oluşacak tahribatların ne kadar büyük olabileceğine dair bir fikir yürüttüğünüz oldu mu?

US National Weather Service Green Bay Wisconsin tarafından paylaşılan bir video, ağacın paramparça bir hale gelerek saniyeler içinde birbirinden nasıl ayrılabileceğini oldukça yakından bir bakış sağlıyor. Olay anını gösteren videodaki olayın Wautoma High School'da gerçekleştiği açıklandı. Görüntüde yıldırım çarpmadan öncesine kadar oldukça sağlam bir şekilde ayakta durabilen bir ağacın yıldırım sonrasında nasıl parçalar hale geldiği gösteriliyor.

Video, Green Bay'de Fox'a bağlı bir televizyon istasyonu olan WLUK-TV'de paylaşıldı ve bu görüntüler daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Hava Durumu Servisi ile paylaşıldı. Olay anına ait görüntüleri sayfanın paylaştığı gönderiden izleyebilirsiniz. Olay sadece doğanın nadir görülen yıkıcı tarafını göstermekle sınırlı kalmadı aynı zamanda hükümetin hava durumu ajansının insanları bilinçlendirme amacına hizmet etti.

Yıldırım Düşmesinden Korunmak İçin Ne Yapılmalıdır?

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi bir web sayfasında fırtınalı havada güvenliği elden bırakmamak için ne yapılmaması gerektiğine ışık tutuluyor. Ulusal Hava Durumu Servisi tüm gök gürültülü havaların yıldırım düşme potansiyeli taşıdığını belirtiyor. Uzmanlara göre gök gürültüsü duyulur duyulmaz güvenli bir alana girmek gerekiyor. Böyle bir seçeneğiniz olmadığında ise paratoner görevini üstlenebilecek her şeyden uzak durmalısınız.

Bu örneğin elektrik direği gibi şeyleri içerebilir. Fırtınalı bir havada ormanlık bir alanda mahsur kalırsanız büyük bir ağacın yanında durmak yerine küçük ve kalın bir ağacın altında saklanmak daha güvenli olacaktır. Bununla birlikte kesinlikle tek bir ağacın yanında durmamanızda fayda var. Bunu yapmak yerine o ağaçtan uzaklaşabildiğiniz kadar uzaklaşıp kapanma hareketi ile yıldırımdan korunmaya çalışmak daha güvenlidir.

Yıldırım tehlikesinin üst düzeyde olduğu bir havada arabadaysanız arabanın her yerinin kapalı olduğundan emin olun. Bu, sizi üstü veya camları açık bir arabaya kıyasla daha çok güvende tutacaktır. Ayrıca su birikintisinin çok fazla olduğu yolları da tercih etmemenizde fayda var.

Son olarak kendinizi fırtınalı havada açık alanlardan ve ağaçlardan uzak tutmanız gerektiğini unutmayın. Yukarıdaki video, yıldırımın bir ağacı nasıl yok edebileceğinin ürkütücü bir görüntüsüdür. Güvenliğiniz için fırtınalı havada ağaçların yanında çok sık yer almayın.