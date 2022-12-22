İşte Karşınızda 2022'nin En Büyük Teknoloji Fiyaskoları

2022 yılı, teknoloji açısından birçok yenilik getirse de aynı zamanda birçok fiyaskoya da tanıklık etti. PCMag dergisi, bu yılın en önemli teknoloji fiyaskolarını derledi. NFT'den Twitter'a kadar uzanan teknoloji başarısızlıkları, aslında medeniyetimizin her zaman ileri adım atmak yerine bazen geri adım attığını gösterir nitelikte.

2022 Teknoloji Fiyaskoları

Elon Musk'ın Twitter'ı Satın Alması

GTA 6 Sızdırıldı

"Meta"verse Patladı Mı?

Google Stadia'nın Fişini Çekti

600 Milyon Dolarlık Hack

Elon Musk'ın Twitter'ı Satın Alması

Bu yılın en büyük teknolojik gelişmelerinden olan Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması, başta iyi bir şey gibi dursa da kısa sürede teknoloji dehasına milyonlarca dolar para kaybettirdi. 2022 Mart Twitter'ı satın alma girişiminde bulunan Elon Musk, daha sonrasında platformda çok fazla bot olduğu gerekçesiyle satın alımdan vazgeçti.

Twitter'ın anında konuyu mahkemeye taşımasının ardından Twitter satın alımını kabul etmek zorunda kalan Elon Musk, 8 dolarlık Twitter Blue kararıyla tabiri caizse platformu bayırdan aşağı yuvarladı. Buı süreç içerisinde Elon Musk'ın önemli ölçüde para ve itibar kaybettiği düşünülüyor.

GTA 6 Sızdırıldı

Rockstar Games'in en çok beklenen oyunu GTA 6, çıkışını uzun bir süre olmasına rağmen geçtiğimiz aylarda sızdırıldı. Oyun içerisinden birçok görsel ile birlikte kaynak kodlarının da internete sızdırılması, Rockstar Games'i zora soktu.

Uzun süredir kapalı kapılar ardından yürütülen GTA 6 projesinin sızdırılmasıyla sebebiyle oyunun çıkış tarihinin dahi gecikeceği düşünülüyor.

"Meta"verse Patladı Mı?

2025 yılına kadar büyük patlama gerçekleştirmesi beklenen metaverse, sonuç olarak Mark Zuckerberg'ün CEO'su olduğu Meta şirketinin elinde patladı. Metaverse kavramına milyarlarca dolar yatıran şirket, bu yatırımlar yetmezmiş gibi firma ismini dahi değiştirmişti.

Ancak Meta, yatırımları sebebiyle büyük hisse değeri kayıplarına uğradı. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'ün 2022 yılı içerisinde 55 milyar dolar kaybettiği düşünülüyor.

Google Stadia'nın Fişini Çekti

Google, teknolojik atılımlar konusunda öncü olsa da başarısız bir firma olarak öne çıkıyor. Nvidia ve Xbox gibi rakiplerinin aksine bulut tabanlı oyun sistemine Stadia ile çok erken giren yazılım devi, sistemin kepenklerini kapatmak zorunda kaldı.

Google Stadia, Google Glass ve diğerleri gibi firmanın fişini çektiği projeler arasına adını yazdırdı.

600 Milyon Dolarlık Hack

NFT kavramının 2022 yılında son derece popüler hale gelmesiyle birlikte arka arkaya yaşanan hack olayları da kaçınılmaz oldu. Oyuncularına yüksek meblağlar biçebilecekleri NFT'ler vadeden Axie Infinity isimli oyun, bir saldırı sonucu çoğu NFT'sini kaybetti.

Oyunun blockchain sisteminin toplamda 600 milyon dolarlık zarara uğradığı düşünülüyor. Axie Infinity'nin hacklenmesi, NFT dünyasına olan güveni de sarstı.