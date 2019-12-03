Yılın En Çok İzlenen Filmleri Belli Oldu! İşte O Liste

Film severleri için dolu dolu geçen bir yılı geride bırakırken 2019 yılında en çok izlenen ilk on film de ortaya çıktı. İşte ülkemizin en iyileri!

2019 Yılının En Çok İzlenen Filmleri

Listenin en altında yani onuncu sırada Captain Marvel bulunurken, listenin en üst sırasında ise 7. Koğuştaki Mucize filmi bulunuyor. Captain Marvel'ın ulaştığı 1,079,931 izleyici 19,424,345 TL hasılatı beraberinde getirdi. Bununla birlikte birinci sıradaki 7. Koğuştaki Mucize ise 4,987,815 izleyici ile 85,393,940 TL hasılata ulaşmayı başarmış durumda.

10. Captain Marvel: 1.079.931 izleyici

9. Bizim İçin Şampiyon: 1.111.783 izleyici

8. Can Dostlar: 1.218.809 izleyici

7. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw: 1.446.121 izleyici

6. Joker: 1.859.187 izleyici

5. Kral Şakir Korsanlar Diyarı: 2.078.032 izleyici

4. Avengers Endgame: 2.480.284 izleyici

3. Recep İvedik 6: 3.528.967 izleyici

2. Organize İşler Sazan Sarmalı: 3.537.429 izleyici

1. 7. Koğuştaki Mucize: 4.987.815 izleyici