Yılın En Cool Markaları Açıklandı

2019 yılının en cool markaları belli oldu. Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye yılın en cool markalarını açıkladı. Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye’nin bu yıl beşinci kez gerçekleştirdiği araştırmada Yılın Cool Markaları'nın jürisi her zamanki gibi halk oldu. Gelin hep beraber yılın en cool markalarına yakından bakalım.
Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yapılan anketlere 18-54 yaş arası, kadın ve erkek, 1000 Roamler Türkiye kullanıcısı katıldı. Katılımcılar telefonlarındaki Roamler Türkiye mobil uygulamasını kullanarak önce kategori bağımsız olarak, sonrasındaysa önceden belirlenmiş her bir kategoride “en cool” buldukları markaları, herhangi bir cevap seçeneğini işaretlemeksizin açık olarak yazarak belirttiler.
Yapılan anket sonucunda şu markalar yılın en cool markaları seçildi:
- Beyaz Eşya – Arçelik
- Küçük Ev Aletleri – Arzum
- Otomotiv – BMW
- Fast Food – Burger King
- Kozmetik Mağazası – Gratis
- Şampuan – Clear
- Süpermarket – Migros
- Sadakat Kartı – Money Club
- Hazır Giyim – Mavi
- Bulaşık Deterjanı – Fairy
- Banka – Garanti BBVA
- Kredi Kartı – Garanti Bonus
- Motosiklet – Honda
- Ev Geliştirme / Yapı Market – IKEA
- Kadın Kozmetik – MAC
- Jean – Mavi
- Akaryakıt – Shell
- Kahve Dükkanı –Starbucks
- İç Giyim – Penti
- Teknoloji Marketleri – Teknosa
- Online Alışveriş Sitesi – Trendyol
- GSM Operatörü - Turkcell
- Mücevherat – Zen
- İklimlendirme – Alarko Carrier
- Kadın Marka Yüzü – Serenay Sarıkaya
- Erkek Marka Yüzü – Kıvanç Tatlıtuğ
- Erkek Sosyal Medya Fenomeni – Reynmen
En cool markalar Kanyon'da düzenlenen törenle ödüllerine kavuştular.