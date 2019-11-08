Yılın En Cool Markaları Açıklandı

2019 yılının en cool markaları belli oldu. Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye yılın en cool markalarını açıkladı. Marketing Türkiye adına Roamler Türkiye’nin bu yıl beşinci kez gerçekleştirdiği araştırmada Yılın Cool Marka­ları'nın jürisi her zamanki gibi halk oldu. Gelin hep beraber yılın en cool markalarına yakından bakalım.

Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yapılan anketlere 18-54 yaş arası, kadın ve erkek, 1000 Roamler Türkiye kullanıcısı katıldı. Katılımcılar telefonlarındaki Roamler Türkiye mobil uygulamasını kullanarak önce kategori bağımsız olarak, sonrasındaysa önceden belirlenmiş her bir kategoride “en cool” buldukları markaları, herhangi bir cevap seçeneğini işaretlemeksizin açık olarak yazarak belirttiler.

Yapılan anket sonucunda şu markalar yılın en cool markaları seçildi:

Beyaz Eşya – Arçelik

Küçük Ev Aletleri – Arzum

Otomotiv – BMW

Fast Food – Burger King

Kozmetik Mağazası – Gratis

Şampuan – Clear

Süpermarket – Migros

Sadakat Kartı – Money Club

Hazır Giyim – Mavi

Bulaşık Deterjanı – Fairy

Banka – Garanti BBVA

Kredi Kartı – Garanti Bonus

Motosiklet – Honda

Ev Geliştirme / Yapı Market – IKEA

Kadın Kozmetik – MAC

Jean – Mavi

Akaryakıt – Shell

Kahve Dükkanı –Starbucks

İç Giyim – Penti

Teknoloji Marketleri – Teknosa

Online Alışveriş Sitesi – Trendyol

GSM Operatörü - Turkcell

Mücevherat – Zen

İklimlendirme – Alarko Carrier

Kadın Marka Yüzü – Serenay Sarıkaya

Erkek Marka Yüzü – Kıvanç Tatlıtuğ

Erkek Sosyal Medya Fenomeni – Reynmen

En cool markalar Kanyon'da düzenlenen törenle ödüllerine kavuştular.