Yılın En Güvenilir Otomobil Markaları Açıklandı

Amerikan araştırma şirketi J.D. Power‘ın İngiltere temsilciliğindeki analistler, yaşı 3’ü geçmeyen otomobiller arasında bir araştırma yaptı. İngiltere’de yaşları 3’ü geçmeyen 25 otomobil markasını değerlendiren uzmanlar, araştırma süresince 11 bin 500’ün üzerinde otomobil kullanıcısının fikrini aldı.

Araştırmada elektronik aksam, ses, iletişim ve navigasyon sistemleri sorunları, dış gövde ve iç detay bozuklukları, klima, motor ya da şanzıman arızaları gibi farklı kategorilerden 170 farklı şikayet incelendi. Her markanın 100 adet aracında tespit edilen sorun sayısı baz alınarak bir puanlama yapıldı.

Puanlama sonuçlarına göre, Peugeot 100 otomobilde 77 puan alarak en az arıza gösteren, en güvenilir birinci marka olmayı başardı. İkinci sırada 88 puanla Skoda gelirken, üçüncü sırayı da 90 puanla Hyundai aldı.

Sıralamada dördüncülüğü ve beşinciliği 94’er puanla Nissan ve Suzuki paylaşırken, 95 puanlı Opel, 101 puanlı Kia, 103 puanlı Mini ve 106’şar puanlı Ford ve Volvo da sıralamada ilk 10’da yer aldı. Sıralamanın son 10 sırasında da 134 puanlı Toyota, 136 puanlı Mercedes-Benz, 142 puanlı Land Rover, 159 puanlı Jaguar, 167 puanlı Audi ve 173 puanlı Fiat yer aldı. Sıralamanın sonuncusu ise 181 puanlı BMW oldu.

J.D Power'ın Avrupa temsilcisi Josh Halliburton’a göre, otomobillerdeki yeni teknolojilerin gerektiği gibi çalışmaması markalara duyulan güveni azaltabiliyor. Çünkü üreticilerin yeni teknolojiler yarışına girmiş olması, mükemmel olmayan ve her an arızalanabilecek pek çok yeni sistemin otomobillerde kullanılmasına neden oluyor.