Yılın En İtibarlı Markası Ödülünü Casper Bilgisayar Aldı

Casper Bilgisayar, Halk jürisi ile belirlenen Türkiye’nin bütünleşik pazarlama ödülü The ONE Awards’da teknoloji üreticisi kategorisinde yılın en itibarlı markası ödülünü aldı. Yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren ilk ve tek etkinlik The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nin yedincisi sona erdi.

The One Awards'ın Teknoloji Üreticisi Ödülünü Casper Bilgisayar Aldı

Türkiye’nin lider pazarlama platformu Marketing Türkiye ve pazar araştırmaları şirketi Akademetre iş birliğiyle gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü” araştırması baz alınarak düzenlenen “The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” 17 Mart’ta sahiplerini buldu.

Türkiye’nin teknoloji alanındaki en güçlü markalarından bir tanesi olan Casper, “Teknoloji üreticisi” kategorisinde en itibarlı marka seçilerek birincilik ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl 50’ye yakın kategoride gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde saha araştırması tamamlanarak ilk üçe kalan markalar belirlendi. Toplam 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda sektörlerinde yıl içinde itibarını en çok artıran markaları ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödüllendirildi.

Araştırmada yılın en başarılı markaları ve paydaşları her yıl olduğu gibi halk jürisi tarafından seçilirken bu yıl da en çok ödül alan reklam, halkla ilişkiler, medya planlama ve dijital ajanslar ayrıca başarı ödülü aldı.

Casper adına ödülü alan Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Casper olarak, 2019 yılının 4. çeyreğinde başlamış olduğumuz dönüşüm sürecimizin ana temelini ”müşteri memnuniyeti” üzerine kurduk. “Tüketici dostu teknoloji” mottosuyla marka ve tüketici arasındaki bağı güçlendirmek, tüketici dostu yaklaşım sergilemek en büyük hedefimiz oldu. Motivasyonumuz tüketicilerimizin ihtiyaç ve beklentilerine uygun özel ürünler üretebilme yeteneği. Misyonumuz ise ”En son teknolojiyi kullanıcı ile buluşturan marka” olarak müşterileriniz ile bağ kurmak. 2019 yılının 4. çeyreğinden beri başladığımız bu dönüşüm sürecinde, markamızın itibarını halkımızın ve profesyonellerin nezdinde arttırdığımızı bilmek bizleri mutlu etti."

