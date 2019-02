Yılın En İyi Antivirüs Programı Belli Oldu!

AVG Online Security bugün yaptığı açıklama ile en çok kullanılan uygulamaları Avast için güzel haberler geldiğini söyledi. Yapılan duyuruyla Avast'ın bağımsız araştırma şirketi AV-Comparatives tarafından yılın en iyi antivirüs programı olarak seçildiği belirtildi.

AV-Comparatives, her sene çeşitli testleri bir araya getirerek, piyasadaki en iyi antivirüs programlarını belirliyordu. 2018 içinde belirli aylarda yaptığı testler sonrasında 2018’in en iyi antivirüs programının Avast olduğunu söyleyen AV-Comparatives, Avast'ın yılın her ayında en yüksek puanı almayı başardığını aktardı. Yine her ay en yüksek puan alan Bitdefender ile kıyasıya bir mücadeleye giren Avast, birçok başka kriter daha göz önüne alındığın Yılın Antivirüs Programı seçilmeyi başardı.

"AV-Comparatives, sektörün en iyi bağımsız araştırma şirketlerinden bir tanesi olduğundan, onlardan Yılın Ürünü ödülü almak antivirüs Dünya Şampiyonu olmak gibidir. Avast Free Antivirus’un Yılın Ürünü ödülü alması, siber güvenlik alanında teknolojik üstünlüğümüzün bir göstergesi” diyen Avast’ın Başkanı Ondrej Vlcek, “Kripto para madenciliği saldırıları, bankacılık truva atları, karmaşık oltalama teknikleri ya da ne olursa olsun, tehditler her geçen biraz daha farklı ve zorlu hale geliyorlar. 2018’de reklamsal yapay zekanın doğuşunu ve IoT cihazların yükselişini ve bunların hacker tarafından nasıl kullanıldığını gördük. Bu tehditlerin önüne geçmek, sürekli teknolojik ilerleme ve yenilik gerektirirken, Avast’ta odaklandığımız şey tam da bu.” dedi.

AVG Online Security'nin Avast'ın yanı sıra işletmeye devam ettiği bir başka antivirüs uygulaması olan AVG Antivirus Free ise en yüksek puanlı güvenlik programı olarak ödüllendirildi. Yine AV-Comparatives tarafından yapılan seçim sonrasında AVG, puan konusunda en iyisi oldu. “Yeni tehditlerin insanlarla ailelerin bilgisayarlarındaki kişisel ve finansal verilerini, giderek büyüyen, hızlı ve karmaşık biçimlerde hedef alıyorlar” diyen AVG’nin Başkanı Ondrej Vlcek, “Bu düşünceyle birlikte AVG ürünlerimizde, gerçek zamanlı koruma, virüs ve performans sorunlarını aynı anda tarama ve hatta zararlı virüsleri daha indirmeden tespit etme gibi özellikler olduğundan emin olmak istiyoruz. AV-Comparatives tarafından AVG Antivirus Free ürünümüzün en iyi seçilmeden çok mutluyuz” açıklamasını yaptı.

Her iki ürünü de denemek için Avast indir ya da AVG indir tuşlarına basarak, uygulamaların en yeni sürümlerini edinebilirsiniz. Böylece aktif olarak antivirüslerden korunmaya ve birçok tehditi arkanızda bırakmaya başlayabilirsiniz.

Avast Free Antivirus has been awarded “Product of the Year” by @AV_Comparatives



We are proud to protect you and your loved ones with the year’s strongest antivirus! https://t.co/W5upxkwbdJ