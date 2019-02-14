Yılın En İyi Oyunları DICE Awards 2019'da Belirlendi

Yılın en iyi oyunlarının ödüllendirildiği DICE Awards 2019 dün gece düzenlendi. Farklı kategorilerde yılın en iyi oyunları seçimlerinin yapıldığı ödül töreninin yıldızı ise God of War oldu. 23 farklı ödülün dağıtıldığı gecede, 9 ödül God of War’a verildi.

Tek kişilik ve hikaye odaklı oyunların ölmeye başladığı düşünülürken, Sony ve SIE Santa Monica eski alışkanlıklarını bir tarafa bırakmamışlar, karşımıza tamamen yenilenmiş God of War ile çıkmışlardı. Alışageldiğimiz God of War serisinden farklı, Antik Yunan mitolojisinden çok uzakta bir oyunu piyasaya süren Sony, aldığı büyük riske rağmen beklentilerinin çok üstünde bir geri dönüş almıştı.

Red Dead Redemption 2 gibi bir oyunun çıktığı yılda God of War gerçek kalitesini göstermeyi başarırken, aldığı ödüllerle bunu taçlandırdı. DICE Awards 2019 sırasında aralarında yılın en iyi oyunu dahil 9 ödül daha alan God of War’un yanı sıra Red Dead Redemption 2 de en beğenilen oyunlar arasında olduğunu gösterdi. Ödül alan oyunlar ise hemen aşağıdaki gibi oldu.

DICE Awards 2019 kazananları