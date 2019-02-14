Yılın En İyi Oyunları DICE Awards 2019'da Belirlendi

Yılın en iyi oyunlarının ödüllendirildiği DICE Awards 2019 dün gece düzenlendi. Farklı kategorilerde yılın en iyi oyunları seçimlerinin yapıldığı ödül töreninin yıldızı ise God of War oldu. 23 farklı ödülün dağıtıldığı gecede, 9 ödül God of War’a verildi.
Tek kişilik ve hikaye odaklı oyunların ölmeye başladığı düşünülürken, Sony ve SIE Santa Monica eski alışkanlıklarını bir tarafa bırakmamışlar, karşımıza tamamen yenilenmiş God of War ile çıkmışlardı. Alışageldiğimiz God of War serisinden farklı, Antik Yunan mitolojisinden çok uzakta bir oyunu piyasaya süren Sony, aldığı büyük riske rağmen beklentilerinin çok üstünde bir geri dönüş almıştı.
Red Dead Redemption 2 gibi bir oyunun çıktığı yılda God of War gerçek kalitesini göstermeyi başarırken, aldığı ödüllerle bunu taçlandırdı. DICE Awards 2019 sırasında aralarında yılın en iyi oyunu dahil 9 ödül daha alan God of War’un yanı sıra Red Dead Redemption 2 de en beğenilen oyunlar arasında olduğunu gösterdi. Ödül alan oyunlar ise hemen aşağıdaki gibi oldu.
DICE Awards 2019 kazananları
- Yılın Oyunu: God of War (Sony Interactive Entertainment/SIE Santa Monica Studio)
- Yılın En İyi Oyun Yönetmenliği: God of War (Sony Interactive Entertainment/SIE Santa Monica Studio)
- Yılın En İyi Oyun Tasarımı: God of War (Sony Interactive Entertainment/SIE Santa Monica Studio)
- Yılın En İyi Mobil Oyunu: Florence (Annapurna Interactive/Mountains)
- Yılın En İyi Bağımsız Oyunu: Celeste (Matt Makes Games)
- Yılın En İyi VR Oyunu: Beat Saber (Beat Games)
- En İyi VR Teknik Kazanımı: Tónandi (Magic Leap/Magic Leap and Sigur Rós)
- Yılın En İyi Online Oyunu: Fortnite (Epic Games)
- Yılın En İyi Strateji/Simülasyon Oyunu: Into the Breach (Subset Games)
- Yılın Spor Oyunu: Mario Tennis Aces (Nintendo Co., Ltd./Camelot Co. Ltd.)
- Yılın Rol Yapma Oyunu: Monster Hunter: World (Capcom)
- Yılın Yarış Oyunu: Forza Horizon 4 (Microsoft Studios/Playground Games)
- Yılın Dövüş Oyunu: Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo/Sora Ltd./Bandai Namco Studios Inc.)
- Yılın Aile Oyunu: Unravel Two (Electronic Arts/ColdWood Interactive)
- Yılın Macera Oyunu: God of War (Sony Interactive Entertainment/SIE Santa Monica Studio)
- Yılın Aksiyon Oyunu: Celeste (Matt Makes Games)
- En İyi Teknik: Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)
- En İyi Hikaye: God of War (Sony Interactive Entertainment/SIE Santa Monica Studio)
- En İyi Ses Tasarımı: God of War (Sony Interactive Entertainment/SIE Santa Monica Studio)
- En İyi Müzik Kompozisyonu: God of War (Sony Interactive Entertainment/SIE Santa Monica Studio)
- En İyi Karakter: God of War - Kratos (Sony Interactive Entertainment/SIE Santa Monica Studio)
- En İyi Sanat Yönetimi: God of War (Sony Interactive Entertainment/SIE Santa Monica Studio)
- En İyi Animasyon: Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment/Insomniac Games)
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