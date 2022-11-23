Oxford Sözlüğü Yılın Kelimesi, İnternet Oylamasıyla Seçilecek

Oxford Sözlüğü, İngilizce söz konusu olduğunda en yüksek otoriteye sahip sözlüklerden biri olarak kabul ediliyor. Dünya çapında milyonlarca kopya satmayı başaran sözlük, her sene "Yılın Kelimesi" seçerek yayınlıyor.

Önceki yıllarda belirli bir editör ekibi tarafından seçilen Yılın Kelimesi, bu sene açık oylama yöntemiyle insanlar tarafından seçilecek. Oylamada sunulacak olan üç aday kelime belirlendi.

Yılın Kelimesi Adayları: Metaverse, #IStandWith, Goblin Mode

Yılın Kelimesi, her yıl yaşanan olaylar kapsamında seçiliyor. Örneğin geçtiğimiz sene, uzun bir süre unutulmayacak bir pandemi dönemi geçirmemiz sebebiyle "Vaccine" yani aşı, Yılın Kelimesi olarak seçilmişti.

Bu sene ise yaşanan olaylar kapsamında Oxford Sözlüğü editörleri tarafından seçilen üç kelime bulunuyor. Gelin bu kelimelere ve anlamlarına göz atalım...

Metaverse: İlk defa Neal Stephenson'ın Snow Crash romanında kullanılan metaverse kelimesi, 2022 yılında sanal dünyalara karşı ilginin artmasıyla adaylar arasına alındı. Metaverse kelimesini "Sanal Evrenler" olarak Türkçe'ye çevirmek mümkün.

#IStandWith: 2022 yılında Rusya-Ukrayna savaşı ve Johnny Depp-Amber Heard davasında sosya medyada kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılan #IStandWith, "Yanındayım" anlamına geliyor.

Goblin Mode: Amerikalı model ve oyuncu Julia Fox'un pandemi sonrasında normale dönüşü ifade etmek için kullandığı kelime, kısa sürede popülerlik kazandı. Goblin Mode, bir kişinin ne olursa olsun istediğini yapması anlamına geliyor.

Yılın Kelimesi İçin Nasıl Oy Kullanılır?

Oxford Sözlüğü tarihinde ilk defa yapılacak olan Yılın Kelimesi oylamasına katılmak istiyorsanız yapacaklarınız bir hayli basit. Oylamaya katılmak için buraya tıklayarak ilgili web sitesine gidebilir ve üç seçenek arasından size en uygun olanı seçebilirsiniz.

2 Aralık 2022 tarihinde kapanacak oylama sonrasında sonuçlar 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.