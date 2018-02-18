Yılın Otomobili Belli Oldu

Bu yıla damgasını vuracak olan Autobest 2018'i kazanan araç belli oldu. 5 farklı segmentteki rakibini yenerek birincilik koltuğuna oturan Citroen C3 Aircross, yılın en başarılı otomobili seçildi.

SUV pazarına iddialı bir giriş yapan Citroen C3 Aircross, hiç şüphesiz pek çok kişinin gözdesi durumundaydı. Şık tasarımı ve güçlü motoruyla meraklılarını cezbeden otomobil, Autobest 2018 etkinliğinde de birincilikle ayrıldı. 2017 yılında yollara çıkan otomobiller arasından 6 finalist arasında boy gösteren C3 Aircross, "satın alınabilecek en avantajlı yeni otomobil” unvanının da sahibi oldu. Çünkü oy kullanan gazetecilerin en çok dikkat ettikleri nokta, aracın fiyatını karşılayıp karşılayamaması.

31 farklı Avrupa ülkesinden gelen otomobil gazetecileri ayrıca araçların kalite, tasarım, konfor ve teknolojinin yanı sıra servis ve yedek parçaların bulunurluğu gibi 13 farklı kritere göre değerlendiriyorlar. Bu anlamda en yakın rakibini 121 puan ile geçen C3 Aircross, 1423 puan almayı başardı. Onun hemen arkasında ise yeni model Ford Fiesta bulunuyordu.

Avusturya’nın Salzburg kentinde düzenlenen ödül töreninde Citroen CEO’su Linda Jackson, Autobest Kurucusu ve Başkanı Dan Vardie’den ödülü teslim alırken C3 Aircross'a oy veren herkese de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Bunlara ek olarak Citroen C3 Aircross'un kendi segmentindeki rakiplerine göre bazı artıları bulunuyor. Örneğin; ilk defa bir SUV aracına panoramik cam tavan yerleştiren Citroen, yerleştirdiği üst düzey teknoloji ile otomobilin sürüş tekniklerini artırdı. Ayrıca şirket, C3 Aircross ile Autobest'ten ikinci defa ödül kazanmış oldu.