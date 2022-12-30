Apple'dan Bir İlk: Yılın Son Çeyreği Yeni Mac'siz Geçiyor!

Yeni nesil MacBook Pro ve Mac Pro modelleri dâhil olmak üzere beklenen Mac cihazlarının lansmanı 2023'e ertelendiğinden, bu hafta 2022'nin son çeyreğinde 22 yıldan bu yana yeni Mac modelinin piyasaya sürülmediği ilk çeyrek olacak.

Tarihsel olarak Apple, 2001'de iBook G3'ün piyasaya sürülmesiyle başlayarak, Ekim ve Aralık ayları arasındaki dördüncü çeyrekte her yıl en az bir yeni Mac modeli piyasaya sürdü. Bu, iPod, iPhone, iPad ve Apple Watch da dâhil olmak üzere tüm ürün serileri için yılın sonuna doğru yeni bir Mac'in piyasaya sürüldüğü anlamına geliyor.

Apple'ın piyasaya sürdüğü son Mac, 15 Temmuz'da piyasaya sürülen M2 MacBook Air'di.

Uzunca süredir yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro modellerinin yıl sonundan önce çıkacağına dair yaygın bir söylenti olsa da 2022 sona ererken bu cihazların önümüzdeki yıldan önce gelmeyeceği artık aşikâr. MacBook Pro'nun ertelenmesi ilk olarak Koreli blog yazarı "yeux1122"nin bir tedarik zinciri kaynağından alıntı yaparak güncellenmiş 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin önümüzdeki yıl Mart ayına kadar piyasaya çıkmayacağını söylemesiyle ortaya çıkmıştı.

Yeni Mac'ler 2023'ün İlk Çeyreğinde Gelecek

Bloomberg'den Mark Gurman, Ekim ayında MacBook Pro, Mac mini ve ‌Mac Pro‌'nun güncellenmiş sürümleri de dâhil olmak üzere bir sonraki Mac sürümleri dalgasının 2023'ün ilk çeyreğinde gerçekleşeceğini söylediğinde ise durumun kesinliği anlaşılmış oldu.

‌Mac Pro‌, bir zamanlar yıl sonundan önce piyasaya sürüleceğine şiddetle inanılan başka bir cihazdı çünkü bu, Apple'ın iki yıl içinde tüm Mac serisini Apple silicon işlemciye sahip cihazlara geçirme isteğiyle uyumlu olacaktı.

Apple'ın silicon işlemcili yeni Mac Pro‌'sunun işlemci seçenekleri ve teknik özellikleri hakkında Gurman'dan gelen çok sayıda rapor, yeni amiral gemisi Mac'ten ne beklenebileceğine dair oldukça net bir görsel sunuyor ancak şu anda cihazın tasarımı, bağlantı noktaları, performansı ve modülerlik ve özelleştirme potansiyeli hakkında çok az şey biliniyor. Son zamanlarda Gurman, Apple'ın "‌M2" Extreme" işlemci planlarını muhtemelen rafa kaldırdığını ancak yeni "Mac Pro"nun "M2" Ultra yapılandırmalarının 2023'te piyasaya sürülmek için hazır olduklarını söylemişti.