Yıllar Sonra Yeni Bir GRID Oyunu Gelecek

Oyun dünyasının uzun zamandır sessiz olan yarış oyunu serisi GRID, yeni oyunu ile geri dönecek. Codemasters, seride uzun zamandır beklenen yeni oyunun duyurusunu nihayet yaptı.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak olan yeni oyunun adı GRID olacak. Basın bildirisinde yer alan detaylara bakılırsa, tercihimize göre GT, Touring, Stock, Muscle Cars, Super-Modified ve daha birçok kategoriden istediğimiz bir arabayı seçerek Circuit, Street Racing, Oval, Hot Laps, Point-to-Point ve World Time Attack olmak üzere birçok farklı yarış türünde rakiplerimizle mücadeleye gireceğiz.

Risk ve ödül arasında iyi bir denge sunacağının sözünün verildiği oyunun kontrol sisteminin son derece esnek olacağı belirtilirken, genel olarak hem simülasyon hem de Arcade tarzı yarış oyunlarını sevenlere hitap edececeği söyleniyor. Oyunda aşama kaydettiğimiz sürece araçlarımız için yeni süslemeler, yeni oyuncu kartları, yeni takım arkadaşları, yeni başarılar ve madalyalar kazanacakmışız. Yapay zeka ise epey zorlayıcı olacakmış.

GRID oyununda ayrıca gerçekçi hasar sistemi bulunuyormuş. Bu hasar sistemi de tahmin edebileceğiniz üzere kullandığımız aracımızın performansına doğrudan etki edecekmiş. Ayrıca oyunda Nemesis sistemi de olacakmış. Bu sistem sayesinde, mesela rakibinizi geçerken aracına hasar verirseniz veya yoldan atarsanız sizden intikam almak için geri döneceklermiş.

Son olarak, ünlü yarış pilotu Fernando Alonso, GRID oyununda karşımıza çıkacakmış. Kendisi oyunun geliştirilme süreci boyunca danışmanlık pozisyonunda yer alacakmış. Ayrıca oyuncular olarak rekabete dayalı etkinlikler serisi boyunca, farklı yarış türlerinde Alonso'nun eSports takımının üyelerine karşı mücadele verecekmişiz. Büyük finalde de Renault R26 kullanacak olan eski dünya şampiyonuna karşı yarışacakmışız.

13 Eylül 2019 tarihinde satışa sunulacak GRID için yayınlanan ilk fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.