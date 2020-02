Yıllardan Sonra Yeni Bir Prince of Persia Duyuruldu

Yıllar süren sessizliğinin ardından size Prince of Persia serisiyle ilgili böyle bir haber vermeyi istemezdim, sevgili takipçiler. Ubisoft serinin yeni oyunu Prince of Persia: The Dagger of Time'ı en nihayetinde duyurdu. Kötü olan şu ki beklemediğimiz türden bir oyun geliyor.

Ubisoft Düsseldorf tarafından geliştirilmekte olan oyun, Sands of Time döneminde geçecek ve sanal gerçeklik deneyiminin sunulduğu bir odadan kaçma oyunu olacak. Size verilen zamanda bir yandan tuzaklardan düşmeden bir yandan da bulmacaları çözerek Fortress of Time'dan kaçmaya çalışacaksınız.

Dört kişiye kadar kooperatif desteğinin sunulacağı Prince of Persia: The Dagger of Time, tek başınıza oynarken de yalnız olmayacağınız şekilde geliştiriliyor. Öyle ki, Prince of Persia: Warrior Within ve Prince of Persia: The Two Thrones oyunlarından hatırlayacağınız Kaileena size eşlik edecek. Belirli bulmacalar, birlikte oynadığınız kişi sayısına göre farklılık gösterecek.

Zamanı yönetmek Prince of Persia: The Dagger of Time oyununda kilit rol oynayacak. Hançeri elinde tutan oyuncu, zamanı geri sarabildiği gibi durdurabilecek ve hızlı bir şekilde ileri sarabilecek. Oyunda kendisine özgü büyülü güçleri olan bir başka kılıç daha olacak ve tüm beceri seviyelerinde kullanılabilecek.

Yapılan açıklamaya göre, Prince of Persia: The Dagger of Time İlkbahar mevsiminde açılışını yapacak ve dünya genelindeki üç yüzden fazla mekanda oynanabilecek.

Yıllar süren bekleyiş ardından böylesi bir oyunla karşılaşmak epey can sıkıcı oldu. Ancak umuyorum ki bu oyundan sonra beklediğimiz türden bir Prince of Persia oyunu ile karşılaşabiliriz. Beklemeye devam.