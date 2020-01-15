Yıllardır Beklenen Müjde: Wikipedia Sonunda Açıldı!

Yıllar sonra Wikipedia'ya erişim açıldı. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun açıkladığı gerekçeli kararın ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Wikipedia'ya erişimi açtı.

Wikipedia Erişime Açıldı!

29 Nisan 2017'de BTK tarafından erişime kapatılan Wikipedia, 2.5 yılın ardından erişime açıldı. Wikipedia Türkiye hakkında yazılan terör yanlısı içerikler ile suçlanmıştı ve erişime kapatılmıştı. Wikimedia Vakfı, erişim engelinin ardından Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunmuştu. Wikimedia Vakfı tarafından yapılan bireysel başvuruda Wikipedia'nın erişime engellenmesi karının ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini iddia edilmişti.

Anayasa Mahkemesi yapılan başvuruyu Genel Kurul'a sevk etmişti. Genel Kurul geçtiğimiz günlerde Wikipedia'ya erişimin hak ihlali olduğuna karar vermişti. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia’nın açılmasına karar verdi. BTK, Wikipedia'ya erişimi açtı. Kullanıcılar Wikipedia'nın erişime açılmasını büyük sevinç yaşadı.

Şu anda Wikipedia'ya herhangi bir erişim engeli bulunmamakta. BTK'nın internet sitesi üzerinden sorgulama yaptık. Sorgulamada Wikipedia'ya erişim engelinin bulunmadığı sonucu ile karşılaştık. Wikipedia'nın sunucularına yoğunluk dolayı erişim sağlanılamıyor.

#Wikipedia hastagi Twitter'da gündeme oturdu. Twitter'da #Wikipedia hastagi ile binlerce tweet atıldı. Hemen aşağıdan Wikipedia'nın erişime açılması ile ilgili atılan tweetlere ulaşabilirsiniz.