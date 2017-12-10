Yıllık 120 Bin TL Maaşla Siber Güvenlik Uzmanı Olmak İster misiniz?

Uzun bir süredir gelişmiş ülkeler birbirine siber saldırı düzenliyor. Hatta neredeyse tüm dünya aynı savaşın içinde. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2016’da 90 milyon saldırı girişimi olduğunu açıkladı ve Başbakan Yıldırım da ülkemizin siber güvenlik uzmanına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Tükiye'ye en çok saldırı yapan ülke ABD. En çok saldırıya uğrayan şehirlerimiz ise Ankara ve İstanbul. Ponemon Institute’ün araştırmasına göre siber saldırılar, 2017’de küçük ve orta boyutlu işletmeler için tehditler listesinin başında. Yani artık bir markayı bitirebilmek için ufak bir saldırı yeterli olabiliyor. Ayrıca tarihteki ilk büyük siber saldırı 17 Mayıs 2007’de Estonya’ya karşı yapıldı. O günden sonra ülkeler siber saldırının önemini anladı ve kendilerini geliştirmeye başladılar.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, siber güvenliğe karşı koyabilecek nitelikli eleman gücü açığımızın olduğunu ifade etti. “30 bin kadar siber güvenlik uzmanına ihtiyaç var” diyen Yıldırım, siber güvenliğin önemine vurgu yaptı. Ayrıca yabancı kaynaklara göre 5 yıl içerisinde dünyada 1.5 milyon siber güvenlik uzmanına ihtiyaç olacak.

Siber Güvenlik Uzmanı Nasıl Olunur, Ne Kadar Para Kazanıyorlar?

Uzman olmak için en basit yoldan üniversitelerin sertifikalı siber güvenlik eğitimlerine katılarak, 2 yıllık veya yüksek lisansla ilgili bölümlere girebilirsiniz. Ayrıca özel şirketlerden eğitim alarak siber güvenlikçi olmak için ilk adımları atabilirsiniz. Ülkemizde kamuda yıllık 70-120 bin TL, özel sektörde ise 35-50 bin TL maaş veriliyor.

Dünyada Siber Güvenlik Uzmanları Ne Kadar Maaş Alıyor?

Bu kadar saldırı almamıza rağmen maalesef bu mesleğe en düşük maaş veren ülkelerden biriyiz. Örneğin; diğer Avrupalı ülkeler, siber güvenlik uzmanlarına yıllık 100-150bin dolar, ABD ise yıllık 380 bin dolar maaş veriyor.