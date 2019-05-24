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Yine Bir Selfie Kazası: Tüfekle Kendisini Vurdu

Hakan Ayhan
Hakan Ayhan - | Sosyal Medya

Neredeyse her gün, selfie çekmek isterken kazaya uğrayan birilerinin haberlerini alıyoruz. Daha önceden de kimisi uçurumdan düşerken, kimisine de araba çarpmıştı. Ancak bu seferki selfie kazası biraz daha farklı diyebiliriz.

Tüfek kullanarak selfie çekmek isteyen bir genç, yanlışlıkla tüfeğin ateş almasına neden oldu. Muhtemelen telefon düğmesi ile tüfeğin tetiğini karıştıran bu çocuk, ağır yaralandı. Gözünü çoğu zaman telefondan ayıramayan veya sürekli olarak selfie çeken kişilerin, bu tarz kazalara uğrama ihtimali ciddi oranlarda artıyor.

Selfie kazası ölümle sonuçlandı

Şanlıurfa'da ikamet eden Erdoğan Ç. selfie çekmek isterken yanlışlıkla elindeki tüfekle kendisini vurdu. Henüz 15 yaşında olan bu çocuk, Şanlıurfa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve kendisine yoğun müdahaleler yapıldı. Yaşının küçük olması durumu daha da ciddileştirdi.

Yapılan bütün müdahalelere rağmen bu çocuk, maalesef kurtarılamadı. Umuyoruz ki selfie çeken gençler, bu tarz tehlikeli aletler kullanmaz ve daha dikkatli olurlar.

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