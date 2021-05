Yine Dying Light 2 Stay Human Oynanış Videosu Karşımızda: İşte Yeni Detaylar!

Yeni Dying Light 2 Stay Human oynanış videosu sonunda ortaya çıktı. Bugün gerçekleştirilen canlı yayın ile oyun hakkında uzun zamandan sonra yeni bir şeyler görme fırsatımız oldu. Peki canlı yayında neler gösterildi. Detaylar haberimizde.

Son olarak Dying Light ile karşımıza çıkmış olan Techland’in sıradaki oyunu, E3 2018 fuarı sırasında duyurulmuş olan Dying Light 2 olacak. Geçtiğimiz yıl yaşanan ertelemenin ardından uzun süreli bir sessizliğe gömülen Polonya menşeli stüdyo, bu yıl ile eteğindeki devam oyunuyla ilgili taşları dökmeye başlamıştı bildiğiniz üzere. Serinin Youtube kanalı üzerinden Ask Me Anything (Bana Bir Şey Sor) adı altında bir seri başlatmış olan Techland, oynanış detaylarına ek olarak, ana karakterimiz Aiden, GRE topluluğu ve ana oyuna ilişkin birtakım detaylar dahil yeni bilgileri bizlerle paylaşmıştı.

Bugün ise Twitch üzerinden yeni bir canlı yayın gerçekleştirilerek, yeni oynanış videosunun gösterilmesinin yanı sıra çıkış tarihi ve özel sürümleri de gün yüzüne çıkartıldı.

Yeni Dying Light 2 Stay Human Oynanış Videosu Nasıl Olmuş?

Techland tarafından belirtilene göre Dying Light 2 Stay Human, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için 7 Aralık 2021 tarihinde satışa sunulacak olup, Steam sayfasına bakılırsa Türkçe altyazı ve arayüz desteği de bulunacak. Muhtemelen bu sadece PC versiyonunda olmayıp, konsol versiyonlarında da desteklenecek. Bildiğiniz gibi yakın bir zaman önce yayınlanan Dying Light güncellemesi ile oyun, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında da Türkçe altyazı desteği kazanmıştı.

Halihazırda PlayStation, Steam ve Xbox mağazalarından ön-sipariş ile alabileceğiniz oyunun dijital versiyonları standardın yanı sıra Deluxe ve Ultimate olarak sıralanırken, fiziksel sürümler ise standardın haricinde Deluxe ve koleksiyoncu sürümü gibi seçenekleriniz var. Sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile satın almanız durumunda, Reloaded adıyla farklı kıyafet, paraşüt ve silah görünümü hediyeniz olacak.

Oyunun hem dijital hem de kutulu olarak satışa sunulacak olan Deluxe sürümünde, metal kutulu versiyonu, hikaye içeriği, özel silah süsleri, Legendary kıyafet, paraşüt ve silah görünümü, duvar kağıtları, dijital çizgi-roman, sanat kitabı ve müzik albümü bulunacak.

Dijital olarak satışa sunulacak olan Ultimate sürümü, Deluxe sürüm içeriğine ek olarak 2h Night deneyim puanı desteği, duvar kağıtları, dijital çizgi-roman, üretim eşyaları ve iki ekstra hikaye içeriği ile gelecek.

Son olarak Koleksiyoncu sürümü ise Ultimate sürüm içeriğine ek olarak, ciltli sanat kitabı, kızılötesi el feneri, şehir haritası, üç kartpostal, Şehrin Sesleri çıkartma paketi ve yaratıcı yönetmenden bir teşekkür mektubu ile gelecek.

Dying Light 2 Konusu

Harran şehrini cehenneme döndüren virüs ile bir kez daha mücadele edilmiş ve bir kez daha kaybedilmiştir. The City, çatışma dolayısı ile harabeye dönmüştür. Biz ise şehrin kaderini değiştirecek güce sahip Aiden rolünde olacağız. Ne var ki olağanüstü yeteneklerimizin bir bedeli olacak. Deşifre edemediğimiz anılarımız gittiğimiz her yerde bizi takip etmektedir ve biz de gerçeğin peşine düşecek ve kendimizi çatışmanın tam ortasında bulacağız.

Düşmanlarımızı ortadan kaldırıp dostlar kazanırken, yeteneklerimizi güçlendireceğiz. Gücü elinde tutanların arkasındaki karanlık sırları ortaya çıkartırken, hem tarafımızı seçecek hem de kaderimize karar vereceğiz. Ne var ki tüm bunları yaparken, insan olarak kalmayı aklımızdan çıkartmayacağız.

Oyunda elektrik ve su büyük önem arz ettiği için, dağıtımı ise her bir bölgeyi etkileyecek. Üç topluluktan bir tanesini bir bölgeye atadıktan sonra, kaynaklarına etkisi olacak. Bu aynı zamanda araba tuzakları ve teleferik hattı gibi yeni araçları açmanıza da olanak tanıyacak.

Son olarak Techland, oyunun haritasında iki ana bölge ve birçok kısmın bulunduğunu söyledi. Bu kısımlarda, gece vaktinde araştırabileceğiniz enfeksiyonu yuvaları olacakmış. Parkur sistemi ise arttırılmış hareketler sunacakmış. Dahası ise temel hareketlerden farklı numaralara kadar uzanan üç binden fazla animasyon olacakmış.