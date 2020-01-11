Yirmi Üçüncü D.I.C.E. Awards Adayları Duyuruldu

1998 yılından bu yana yıllık olarak düzenlenen D.I.C.E. Awards, bu yıl yirmi üçüncü kez düzenlenecek. AIAS (İnteraktif Sanatlar ve Bilimler Akademisi) da bu yılın kategorilerini ve adaylarını açıkladı.

Toplamda yirmi üç farklı kategori ve bu kategorilerde aday gösterilmiş olan altmış beş kadar oyun bulunuyor. Death Stranding ve Control, Yılın Oyunu dahil sekiz farklı kategoride aday gösterilmiş durumdalar. Bu iki oyunu Call of Duty: Modern Warfare, Disco Elysium, Outer Wilds ve Untitled Goose Game takip ediyor. Kazananlar, 13 Şubat 2020 tarihindeki D.I.C.E. Summit sırasında açıklanacak.

Kategorilere ve adaylıklara aşağıdan başabilirsiniz. Sizin favori(ler)iniz hangi oyun(lar)? Yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.

Animasyonda Üstün Başarı

Call of Duty: Modern Warfare

Days Gone

Death Stranding

Devil May Cry 5

Luigi's Mansion 3

Sanat Yönetiminde Üstün Başarı

Call of Duty: Modern Warfare

Concrete Genie

Control

Death Stranding

Resident Evil 2

Karakterde Üstün Başarı

Control (Jesse Faden)

Death Stranding (Cliff Unger)

Death Stranding (Sam Porter Bridges)

Star Wars Jedi: Fallen Order (Greez)

Untitled Goose Game (The Goose)

Orijinal Müzik Kompozisyonunda Üstün Başarı

Arise: A Simple Story

Control

Erica

Golem

Mortal Kombat 11

Ses Tasarımında Üstün Başarı

Call of Duty: Modern Warfare

Death Stranding

Mortal Kombat 11

Resident Evil 2

Sayonara Wild Hearts

Hikayede Üstün Başarı

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Telling Lies

The Outer Worlds

Üstün Teknik Başarı

Call of Duty: Modern Warfare

Concrete Genie

Control

Death Stranding

Metro Exodus

Yılın Aksiyon Oyunu

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Devil May Cry 5

Gears 5

Sekiro: Shadows Die Twice

Yılın Macera Oyunu

Death Stranding

Luigi's Mansion 3

Resident Evil 2

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Yılın Aile Oyunu

A Short Hike

DRAGON QUEST BUILDERS 2

Ring Fit Adventure

Super Mario Maker 2

Yoshi's Crafted World

Yılın Dövüş Oyunu

Dead or Alive 6

Jump Force

Mortal Kombat 11

Samurai Shodown

Yılın Yarış Oyunu

Crash Team Racing Nitro-Fueled

DiRT Rally 2.0

F1 2019

Mario Kart Tour

Trials Rising

Yılın Rol Yapma Oyunu

Disco Elysium

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Kingdom Hearts III

Pokémon Sword and Pokémon Shield

The Outer Worlds

Yılın Spor Oyunu

FIFA 20

Madden NFL 20

MLB The Show 19

NBA 2k20

NHL 20

Yılın Strateji / Simülasyon Oyunu

Anno 1800

Fire Emblem: Three Houses

Oxygen Not Included

Slay The Spire

Total War: Three Kingdoms

Sanal Gerçeklikte Teknik Başarı

Asgard's Wrath

Blood & Truth

Pistol Whip

Stormland

Westworld Awakening

Yılın Sanal Gerçeklik Oyunu

Asgard's Wrath

Blood & Truth

Pistol Whip

The Curious Tale of the Stolen Pets

Trover Saves the Universe

Bağımsız Bir Oyun İçin Üstün Başarı

A Short Hike

Disco Elysium

Sayonara Wild Hearts

Untitled Goose Game

WHAT THE GOLF?

Yılın Taşınabilir Oyunu

Call of Duty: Mobile

GRINDSTONE

Sayonara Wild Hearts

Sky: Children of the Light

WHAT THE GOLF?

Yılın Çevrimiçi Oyunu

Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare

Destiny 2: Shadowkeep

Tetris 99

Wargroove

Oyun Tasarımında Üstün Başarı

Baba is You

Disco Elysium

Outer Wilds

Sekiro: Shadows Die Twice

Slay the Spire

Oyun Yönetiminde Üstün Başarı

A Short Hike

Control

Disco Elysium

Outer Wilds

Untitled Goose Game

Yılın Oyunu