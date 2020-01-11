Yirmi Üçüncü D.I.C.E. Awards Adayları Duyuruldu

1998 yılından bu yana yıllık olarak düzenlenen D.I.C.E. Awards, bu yıl yirmi üçüncü kez düzenlenecek. AIAS (İnteraktif Sanatlar ve Bilimler Akademisi) da bu yılın kategorilerini ve adaylarını açıkladı.
Toplamda yirmi üç farklı kategori ve bu kategorilerde aday gösterilmiş olan altmış beş kadar oyun bulunuyor. Death Stranding ve Control, Yılın Oyunu dahil sekiz farklı kategoride aday gösterilmiş durumdalar. Bu iki oyunu Call of Duty: Modern Warfare, Disco Elysium, Outer Wilds ve Untitled Goose Game takip ediyor. Kazananlar, 13 Şubat 2020 tarihindeki D.I.C.E. Summit sırasında açıklanacak.
Kategorilere ve adaylıklara aşağıdan başabilirsiniz. Sizin favori(ler)iniz hangi oyun(lar)? Yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın.
Animasyonda Üstün Başarı
- Call of Duty: Modern Warfare
- Days Gone
- Death Stranding
- Devil May Cry 5
- Luigi's Mansion 3
Sanat Yönetiminde Üstün Başarı
- Call of Duty: Modern Warfare
- Concrete Genie
- Control
- Death Stranding
- Resident Evil 2
Karakterde Üstün Başarı
- Control (Jesse Faden)
- Death Stranding (Cliff Unger)
- Death Stranding (Sam Porter Bridges)
- Star Wars Jedi: Fallen Order (Greez)
- Untitled Goose Game (The Goose)
Orijinal Müzik Kompozisyonunda Üstün Başarı
- Arise: A Simple Story
- Control
- Erica
- Golem
- Mortal Kombat 11
Ses Tasarımında Üstün Başarı
- Call of Duty: Modern Warfare
- Death Stranding
- Mortal Kombat 11
- Resident Evil 2
- Sayonara Wild Hearts
Hikayede Üstün Başarı
- Control
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Telling Lies
- The Outer Worlds
Üstün Teknik Başarı
- Call of Duty: Modern Warfare
- Concrete Genie
- Control
- Death Stranding
- Metro Exodus
Yılın Aksiyon Oyunu
- Call of Duty: Modern Warfare
- Control
- Devil May Cry 5
- Gears 5
- Sekiro: Shadows Die Twice
Yılın Macera Oyunu
- Death Stranding
- Luigi's Mansion 3
- Resident Evil 2
- Star Wars Jedi: Fallen Order
- The Legend of Zelda: Link's Awakening
Yılın Aile Oyunu
- A Short Hike
- DRAGON QUEST BUILDERS 2
- Ring Fit Adventure
- Super Mario Maker 2
- Yoshi's Crafted World
Yılın Dövüş Oyunu
- Dead or Alive 6
- Jump Force
- Mortal Kombat 11
- Samurai Shodown
Yılın Yarış Oyunu
- Crash Team Racing Nitro-Fueled
- DiRT Rally 2.0
- F1 2019
- Mario Kart Tour
- Trials Rising
Yılın Rol Yapma Oyunu
- Disco Elysium
- Final Fantasy XIV: Shadowbringers
- Kingdom Hearts III
- Pokémon Sword and Pokémon Shield
- The Outer Worlds
Yılın Spor Oyunu
- FIFA 20
- Madden NFL 20
- MLB The Show 19
- NBA 2k20
- NHL 20
Yılın Strateji / Simülasyon Oyunu
- Anno 1800
- Fire Emblem: Three Houses
- Oxygen Not Included
- Slay The Spire
- Total War: Three Kingdoms
Sanal Gerçeklikte Teknik Başarı
- Asgard's Wrath
- Blood & Truth
- Pistol Whip
- Stormland
- Westworld Awakening
Yılın Sanal Gerçeklik Oyunu
- Asgard's Wrath
- Blood & Truth
- Pistol Whip
- The Curious Tale of the Stolen Pets
- Trover Saves the Universe
Bağımsız Bir Oyun İçin Üstün Başarı
- A Short Hike
- Disco Elysium
- Sayonara Wild Hearts
- Untitled Goose Game
- WHAT THE GOLF?
Yılın Taşınabilir Oyunu
- Call of Duty: Mobile
- GRINDSTONE
- Sayonara Wild Hearts
- Sky: Children of the Light
- WHAT THE GOLF?
Yılın Çevrimiçi Oyunu
- Apex Legends
- Call of Duty: Modern Warfare
- Destiny 2: Shadowkeep
- Tetris 99
- Wargroove
Oyun Tasarımında Üstün Başarı
- Baba is You
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Sekiro: Shadows Die Twice
- Slay the Spire
Oyun Yönetiminde Üstün Başarı
- A Short Hike
- Control
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Untitled Goose Game
Yılın Oyunu
- Control
- Death Stranding
- Disco Elysium
- Outer Wilds
- Untitled Goose Game
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