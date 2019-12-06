Yirmi Yılın Ardından GameRankings'e Veda Ediyoruz

Oyun dünyasının köklü isimlerinden bir tanesi GameRankings, yirmi yılın ardından yayın hayatını 9 Aralık 2019 tarihinde sonlandıracağını açıkladı.

Sahibinin Amerikan medya şirketi CBS Interactive olduğu GameRankings, 1999 yılında açılmıştı. Hem basılı hem de çevrimiçi olarak yayınlanan oyun incelemeleri için kaynak görevi görüyordu. Her ne kadar zaman içerisinde yüzlerce inceleme yayınlanıyor olsa da belirli bir oyun için yayınlanan incelemelerin genel ortalaması merak edildiğinde, ilk akla gelen ilk GameRankings oluyordu. Ancak 9 Aralık 2019 tarihi itibarıyla böyle olmayacak.

Site üzerinden bir bildiri yayınlayan GameFAQs ve GameRankings sitelerin başındaki Allen Tyner ve Metacritic Kurucu Ortağı Marc Doyle, "9 Aralık 2019 Pazartesi, www.gamerankings.com oyuncuları güncel video oyunlarının kritikler arasında nasıl bir performans gösterdiğinedair yeterli bilgiyi bulacakları kardeş sitesi Metacritic.com'a yönlendirecek. Tüm GameRankings.com ekibi bilgilendirici oyun incelemesi içeriği ve klasik oyunların incelemelerini Metacritic'e getirme görevimize devam edecek.

Çevrimiçi en eski oyun sitelerinden birisi olarak, yirmi yıl boyunca GameRankings'i desteklediğiniz için teşekkür ediyor ve gelecek yıllarda oyun dünyalarını sizinle fethetmek için sabırsızlanıyoruz." yorumunda bulundu.

Son olarak, CBS Interactive şirketinin GameRankings'in yanı sıra Metacritic sitesinin de sahibi olduğunu söyleyelim.