YKS 2021 Sonuçları Açıklandı!

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS 2021 Sonuçları resmi olarak açıklandı. 26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT ve AYT sınavının sonuçları, yaklaşık bir ay sonra yayınlanmış oldu. Peki sonuçları nasıl görebilirsiniz ve tercihler ne zaman yapılacak?

YKS 2021 Sonuçları Nasıl Kontrol Edilir?

26 - 27 Haziran tarihleri arasında düzenlenen ve öğrencilerin pandemi şartları altında girmiş olduğu TYT ve AYT sınavlarının sonuçları açıklandı. Bu bağlantı üzerinden sorgulama sayfasına ulaşabilecek olan öğrenciler, yalnızca kimlik numaraları ile sonuçlara erişebilecekler.

Öte taraftan sistemde yaşanan yoğunluktan ötürü şu anda sorgulama yapmanın pek mümkün olmadığını da hatırlatalım. Eğer bağlanmakta çeşitli zorluklar yaşıyorsanız, bir süre daha beklemeniz gerekecektir.

Sonuçlarla birlikte yapılan diğer açıklamalar arasında ise tercih tarihleri yer alıyor. Buna göre öğrenciler 5 Ağustos 2021 ila 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında belirlenmiş koşullar dahilinde isteklerine göre seçim yapabilecekler. Tercih sonuçlarının ise Ağustos ayı bitmeden açıklanması bekleniyor.

YKS 2021 Zor Muydu?

Eğitimci Ertuğrul Çelik ve Kemalettin Ağaç tarafından TYT ilişkin verilen demeçte, sınavın süre bakımından zorlayıcı olduğu ifade edildi. "Matematik testi muhakeme gücünü ve yorum kabiliyetini ölçen sorulardan oluşuyordu. Zor soru sayısı önceki yıllara göre biraz daha fazla. Öğrencilerin çok fazla süre problemi yaşadığı bir sınav yapılmış" ifadeleri kullanıldı.

Türkçe Öğretmeni Mutlu Kılavuz ise Türkçe sorularının yoğun dikkat istediğini belirterek, "Paragraf soruları normalden daha kısa metinlerden oluşuyor. Ancak 25 paragraf sorusunu art arda çözmeye çalışmak öğrencinin bu teste zaman kaybetmesine ve yorulmasına yol açtı" şeklinde konuştu.

Sınava giren öğrencilerin bazıları emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorken, bazıları ise sınavın genel olarak zorlayıcı sorulardan oluştuğunu düşünüyor. YKS sınavlarının ilk oturumu Türkçe ve Matematik sorularıyla zorlarken, AYT sınavında ise Matematik sorularının zorlayıcı olduğu ifade edildi.

Sınav eğitimcisi Adil Kurt tarafından yapılan açıklamada hem TYT'nin hem de AYT'nin ÖSYM formatına uygun bir şekilde hazırlandığı aktarıldı. Kurt açıklamasında, "Matematik testindeki sorularda temel bilgiler sorgulanmış; öğrencinin soruyu ilk okumada anlayıp matematik bilgisi ile yorumlaması ve öğrencilerden hatasız işlem yapması istendi" dedi.