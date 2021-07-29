YKS 2021 Tercih Kılavuzu Yayınlandı

ÖSYM dün itibarıyla açıkladığı sonuçların ardından YKS 2021 Tercih Kılavuzu dokümanını erişime açtı. Adayların başta taban puan, kontenjan ve mevcut bölümlerin listelerine ulaşabileceği dokümanda, tercih öncesinde ve sırasında dikkat edilmesi gereken tüm detaylar yer alıyor.

YKS 2021 Tercih Kılavuzu Nedir?

Öğrencilerin hem mevcut üniversiteler, hem mevcut bölümler hem de bu bölümlere dair istatistiklere ve verilere ulaşabileceği YKS 2021 Tercih Kılavuzu, tercih öncesinde ve sırasında dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. 05 Ağustos 2021 - 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak tercihlerde, nelere dikkat etmeniz gerektiğini bu kılavuzda bulabilirsiniz.

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün yaptığı açıklama sırasında "Değerli YKS adaylarımız, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır 2021-YKS tercih işlemlerinizi 05 - 13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

İstatistikler Beklenenin Gerisinde Yer Aldı!

ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre bu yıl sınava giren adayların sayısı TYT için 2.416.974, AYT için 1.627.145 olarak gerçekleşti. TYT sınavına giren adayların %68 oranındaki kısmı 150 puan barajının üstünde yer alırken, %32 oranındaki kısmı bu baraji dahi geçemedi.

AYT ile devam ettiğimizde ve 180 puan barajını geçen adaylara göz attığımızda ise eşit ağırlıkta 587.678, sözelde 565.808, sayısalda 390.132 ve dilde ise 70.842 kişinin 180 puan barajının üzerinde konumlandığını görüyoruz.

TYT'deki doğru çözme ortalamaları ise Türkçe'de (40 Soru) 7,7, Matematik'te (40 Soru) 5,1, Fen Bilimleri'nde (20 Soru) 3,2 ve Sosyal Bilimler'de (20 Soru) 4,2 olarak gerçekleşmiş durumda. Bu kapsamda 2021 yılı, son dört yıl içerisindeki en düşük doğru cevap sayısı ortalamalarından birisini oluşturmuş oluyor.

2020 yılında Covid-19 nedeni ile 170 olarak güncellenen baraj puanı, bu sene tekrar 180 olarak uygulandı. Yapılan bu değişiklik sonrasında yaklaşık 500.000 kişi, barajı geçememiş oldu. Sınava giren adayların tamamından yalnızca 650.000'i dört yıllık bir fakülte tercihinde bulunabilecek puan aldı.