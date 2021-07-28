YKS 2021 Verileri Belli Oldu: 1 Milyon Kişi TYT'de Baraj Altı Kaldı!

Geçtiğimiz dakikalarda açıklanan TYT ve AYT sonuçları ile birlikte YKS 2021 sınavına ait merak edilen bazı veriler de resmi olarak duyuruldu. Söz konusu istatistiklere göre öğrencilerin elde ettiği ortalama sonuçlar beklentilerin çok daha gerisinde kaldı.

YKS 2021 Verileri Açıklandı

ÖSYM tarafından açıklanan verilere göre bu yıl sınava giren adayların sayısı TYT için 2.416.974, AYT için 1.627.145 olarak gerçekleşti. TYT sınavına giren adayların %68 oranındaki kısmı 150 puan barajının üstünde yer alırken, %32 oranındaki kısmı bu baraji dahi geçemedi.

AYT ile devam ettiğimizde ve 180 puan barajını geçen adaylara göz attığımızda ise eşit ağırlıkta 587.678, sözelde 565.808, sayısalda 390.132 ve dilde ise 70.842 kişinin 180 puan barajının üzerinde konumlandığını görüyoruz.

TYT'deki doğru çözme ortalamaları ise Türkçe'de (40 Soru) 7,7, Matematik'te (40 Soru) 5,1, Fen Bilimleri'nde (20 Soru) 3,2 ve Sosyal Bilimler'de (20 Soru) 4,2 olarak gerçekleşmiş durumda. Bu kapsamda 2021 yılı, son dört yıl içerisindeki en düşük doğru cevap sayısı ortalamalarından birisini oluşturmuş oluyor.

2020 yılında Covid-19 nedeni ile 170 olarak güncellenen baraj puanı, bu sene tekrar 180 olarak uygulandı. Yapılan bu değişiklik sonrasında yaklaşık 500.000 kişi, barajı geçememiş oldu. Sınava giren adayların tamamından yalnızca 650.000'i dört yıllık bir fakülte tercihinde bulunabilecek puan aldı.

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, konu hakkında yaptığı açıklama sırasında "2021 YKS' de 50 bininci olmayı bekleyen öğrenciler ilk 10 bine girdi. Barajı geçen her öğrenci için bu çok rahatlatan bir gelişmedir. Sıralamalar bu yıl sürprizin de ötesinde şekillendi. Tüm puan türleri bu sıralama sonucundan etkilenecek. TYT veya AYT tercihi yapacak her aday etkilenecek. Sıralamaların böyle olmasını zor sorular belirledi." ifadelerini kullandı.

Peki siz YKS 2021 verileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce sınavın zorluğu nasıldı ve önceki yıla nazaran zorluk ya da kolaylık bakımından bir değişiklik var mıydı? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.