YKS Başvuruları E-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Üniversite sınavı başvuruları E-Devlet'ten yapılabilecek. YKS, E-Devlet başvuru nasıl yapılacak? ÖSYM başvuru merkezine gitmeye gerek kalmayacak! İşte ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklama.

YKS Başvuruları E-Devlet'ten Nasıl Yapılacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

T.C. kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne ÖSYM AİS mobil uygulaması veya 'http://ais.osym.gov.tr' üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek.

e-Devlet kayıtları için adaylarımızın PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

Adaylar, ayrıca ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından bireysel olarak yapacakları sınav başvurularında, sistemdeki fotoğrafı, adayın varsa T.C. kimlik kartındaki fotoğrafı ile başka herhangi bir işlem gerekmeksizin otomatik olarak güncellenebilecek.

Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz.

YKS Ne Zaman?

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 26 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 27 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

YKS başvurularının E-Devlet üzerinden yapılabilecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Ayrıca HES kodu almak için Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Hemen aşağıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilir ve son duruma bakabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulamasında koronavirüs haritası yer alıyor. Bu haritada üzerinden nerelerde koronavirüs var olduğu bölgelerin ne kadar derecede riskli olduğu görülüyor. Aynı zaman HES kodu işlemleri de uygulama üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Koronavirüs salgını tüm dünya ülkelerinde yayılmaya devam ediyor. Sınavlar da koronavirüs salgını tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz yıl YKS koronavirüs önlemleri alınarak yapılmıştı. Sınavlara girişte dezenfektanlı mendi ve maske dağıtılmıştı. Bu yıl da aynı önlemler alınarak sınavların yapılması bekleniyor.