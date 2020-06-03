YKS'ye Başvurup Ödeme Yapmayanlara Ek Süre Verildi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile YKS'ye başvuru yapıp ödeme yapmayanlara ek sürenin verildiğini söyledi. Sınava kayıt yaptıysanız ancak ödeme işlemlerini tamamlamadıysanız ek süre verildi.

ÖSYM'den YKS'ye Başvuranlara Ödemelerini Yapmaları için Ek Süre

Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıkamada "YKS’ye başvuru/geç başvuru süreleri içinde AİS kaydını yapan ancak sınav ücreti ödeme sisteminde hatalı/eksik işlem yapmaları nedeniyle ödeme işlemlerini tamamlamayan adaylara, 4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlama imkanı sağlanmıştır" dedi.

Aygün açıklamasının devamında "4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir." cümlelerine yer verdi.

4 Haziran 09.00-23.59 saatleri arasında ödemelerini yaparak başvurularını tamamlayan adaylar 2020-YKS

Yükseköğretim Kurumları Sınavına girebileceklerdir. — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) June 3, 2020

YKS Ne Zaman Yapılacak?

YKS, 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. YKS’nin her oturumunda ve MSÜ’de adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonya yanlarında getirebilecek.