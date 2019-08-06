YKS Sonuçları Açıklandı! YKS Tercih Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihlerin sonuçları belli oldu. YKS tercih sonuçlarına nasıl bakılır, işte cevabı:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamayla YKS tercihlerinin sonuçları ortaya çıktı. YÖK Yerleştirme Sonuçları Raporuna göre 753 bin 461 kişi yerleşmeyi başardı.

YKS sonucunuzu öğrenmek için buraya tıklayabilir veya ÖSYM'nin sonuç sayfasına gidebilirsiniz. İstediği üniversiteyi kazanamayan adaylar ek yerleştirme için 20 lira ödeyecekken şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ücret alınmayacak.

Kayıt Tarihleri Ne Zaman Başlıyor?

Twitter adresinden adayları bilgilendiren ÖSYM Başkanı, ek yerleştirmeleri de hatırlattı. Kazanılan üniversiteye kayıt işlemleri ise 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek. Elektronik kayıtlar da 19-21 Ağustos arasında alınacak.