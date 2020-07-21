YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Sonuç Takvimi Açıklandı!

Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon öğrencinin girdiği ve hem öğrencilerin hem de ailelerinin heyecanla beklediği YKS sonuçları ne zaman duyurulacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan duyuru ile birlikte YKS açıklanma tarihi belli oldu. İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar!

YKS Sonuçları Ne Zaman ve Hangi Saatte Açıklanacak?

ÖSYM tarafından güncellenen kılavuza göre YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Kurumu'nun 28 Temmuz tarihinde saat 10:00 itibarıyla sonuçları duyurması bekleniyor. Tabii günün belli olmasının aksine saatin tam olarak belli olmadığını vurgulamakta fayda var.

YKS 2020 Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan bir paylaşıma göre YKS 2020 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 21 Temmuz tarihinden itibaren yayımlanacak. Öğrenciler, 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren tercih yapabilecek ve tercihler 14 Ağustos 2020 tarihine kadar sürdürülecek.

2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bugün yayımlayacağız.

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında https://t.co/xBG74LRTnU’den yapacaklardır.

Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 21, 2020

YKS 2020 Taban Puanları Değişti mi?

Yalnızca 2020 yılına özel olmak üzere TYT barajı 150 puan, AYT barajı 170 puan ve YDT barajı 170 puan olarak belirlendi. Yani adaylar TYT için 150 puan, AYT ve YDT için 170 puan üstünde aldıkları durumda tercih yapmaya hak kazanmış olacaklar. Bu uygulamanın önümüzdeki senelerde sürdürülüp sürdürülmeyeceği ise bilinmiyor.