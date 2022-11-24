YKS Tarihi Açıklandı!

Her yıl üniversiteye giriş için milyonlarca öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'nin bu yıl gerçekleştirileceği tarih açıklandı. ÖSYM'nin 2023 yılı sınav takvimini açıkladığı belgede ortaya çıkan tarihe göre sınavın oturumları 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2023 yılında uygulanacak olan sınavlara ilişkin ÖSYM tarafından hazırlanan 2023 yılı sınav takvimi paylaşıldı. ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilen takvime göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak.

YKS 17-18 Haziran 2023'te Gerçekleştirilecek

Sınava her yıl olduğu gibi bu yıl da ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar başvurabilecekler.

2023 yılının ilk çeyreğinde başvurularının açılması beklenen sınava geçtiğimiz yılki rekor sayıya benzer bir katılım gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Öğrencilerin bir diğer merak ettiği konusu da sınav tarihlerinin seçimin olmasının beklendiği hafta sonuna denk gelmesiyle ilgili. Mevcut planlarda 18 Haziran Pazar günü yapılması beklenen 2023 seçimlerinin tarihinin değişeceği konuşuluyor.