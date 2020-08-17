Üniversite adayları tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce üniversite öğrencisi adayı YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? aramasını yapmakta. İşte YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili bilinenler.

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? , YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları arama motorlarında en çok aratılan soruların başında geliyor. YKS tercih sonuçları hakkında bilinenleri sizler için bir araya getirdik.

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı. YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının sonlarına doğru açıklanması beklenmekte. Tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak.

Adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra internet sitesi üzerinden sonuçları kolayca öğrenebilecek. ÖSYM tarafından resmi bir açıklama yapılır ise haberimizi güncelleyeceğiz.

Tercihlerinin açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. Kayıtlar 31 Ağustos ile 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak iken Elektronik kayıtlar da 29 Ağustos ile 2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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