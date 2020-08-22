YKS Tercihleri Ne Zaman Açıklanacak? ÖSYM Başkanı Açıkladı

YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri hakkında ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından açıklama yapıldı. İşte YKS tercihlerinin açıklanacağı tarih.

YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Halis Aygün yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." dedi.

Sevgili gençler,

heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 22, 2020

YKS tercihleri önümüzdeki hafta açıklanacak. Tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak. Adaylar sonuçlar açıklandıktan sonra internet sitesi üzerinden sonuçları kolayca öğrenebilecek.

Tercihlerinin açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. Kayıtlar 31 Ağustos ile 4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak iken Elektronik kayıtlar da 29 Ağustos ile 2 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

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