Bakan Özer'den YKS ve LGS Tarihlerine Yönelik Yeni Açıklama!

YKS ve LGS tarihine ilişkin bir bilgi hâlâ paylaşılmış değil ve öğrenciler konuya dair net bir cevap duymak istiyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin etkilediği illerde eğitimin nasıl devam edeceği konusunda bir dizi yeni açıklamada bulundu.

Okulların 1 Mart'ta Açılacağının Garantisi Yok

"1 Mart'ta eğitim başlayacak demiyoruz, ara verdik diyoruz." diyen Bakan Özer, YKS ve LGS ile ilgili olarak ise "Dikkat edersiniz ki sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek." ifadelerinde bulundu.

Okullara dair değerlendirmeyi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı yapacaklarını açıklayan Bakan Özer, 1 Mart'a kadar okullara ara verildiğinin altını çizerek, okulların 1 Mart'ta başlayacağının bir garantisi olmadığını belirtti. Tüm okulların hasar tespit raporlarını almadan eğitime başlanmayacağını belirten Bakan Özer, depremden etkilenen illerdeki okulların 23 tanesi yıkılırken, 83 tanesinde ağır hasar olduğunu söyledi.

YKS ve LGS Tarihi İlerleyen Süreçte Açıklanacak

Deprem bölgesindeki ihtiyaç durumuna göre öğretmen atamasının da gerçekleştirileceğini, buna göre diğer illerle planlama yapılacağını da sözlerine ekledi. Öğrencilerin uzun süredir merak ettiği YKS ve LGS tarihleriyle ilgili olarak da sadece ikinci dönem konularını kapsamayacağı bilgisini almıştık. Bu bilgiyi yineleyen Bakan Özer, sınavların tarihlerini ileri bir tarihe açıklayacaklarını belirtti.