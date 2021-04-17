Yoğun Bakım Doluluk Oranı Tavan Yaptı: Vakalar Patladı!

Yoğun bakım doluluk oranı hakkında endişelendiren bir açıklama geldi. Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Hakan Dayanır tarafından aktarılan bilgilere göre Ankara'da yer alan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinin COVID-19 Yoğun Bakım Ünitelerinde boş yatak kalmadı.

Yoğun Bakım Doluluk Oranı Endişelendiriyor

Vakaların patladığını söyleyen Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Hakan Dayanır, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Gerçekten artık insanlar kurallara uymayı bıraktığından mı yoksa toplumda bir rehavet havası mı oldu bilmiyorum fakat bizim vakalarımız patladı. Açık söyleyeyim ki yoğun bakımlarımız full kapasitede çalışıyor. Şu anda yoğun bakımda boş bir tane dahi yatağım yok. 1 ay öncesine kadar ortalık biraz daha sakindi fakat şu anda tüm yataklar dolu" dedi.

Bir ay önce yaklaşık üçte iki kapasite ile devam ettiklerini belirten Dr. Dayanır, "Hiçbir zaman tam bir rahatlama olmadı ama bu kadar da zorlandığımızı hatırlamıyorum. Şu anda iyileşen hastalarımız var. Burada vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz fakat bazı dramatik öykülerle de karşılaşıyoruz. Bir ailenin bütün bireyleri hastalanabiliyor ve bunlardan birkaç tanesi yoğun bakıma gelebiliyor" ifadelerini kullandı.

Boşalan bir yatağın hemen dolduğunu söyleyen Dr. Dayanır, "Toplumumuz devletimizin aldığı tedbirlere uyarsa biz rahatlayacağımızı düşünüyoruz çünkü daha önce bu oldu. Daha önce biz toplum olarak bir miktar bile olsa bunu başarabildik. İnşallah kısıtlamalara uyar bu hastalıktan da bir an önce kurtuluruz" şeklinde konuştu.

Mutasyona uğrayan koronavirüsün yayılma hızını ciddi oranda arttırdığını ifade eden Dr. Dayanır, "Biz normal koronavirüs hastaları ile mutasyonlu virüs hastalarını yoğun bakımlarda ayrı ayrı yerlerde tutuyoruz. Biz buna 'izolasyon' diyoruz" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: