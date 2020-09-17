4 Ay Sonra Yoğun Bakımdan Çıkan Koronavirüs Hastası: Neden Herkes Maskeli?

73 yaşındaki Oğuz Peker 5.5 ay süren koronavirüs tedavisinin ardından taburcu edildi. 4 ay boyunca kesintisiz olarak yoğun bakımda kalan Peker açıklama yaptı. İşte detaylar.

4 Ay Boyunca Yoğun Bakımda Kalan Koronavirüs Hastası Trafik Kazası Mı Geçirdim?

Oğuz Peker gözlerini bambaşka bir dünyaya açmanın şaşkınlığını yaşadığını belirtti. Peker kendine ilk geldiğinde "Trafik kazası mı geçirdim, bana ne oldu? Neden herkes maskeli?" diye sorular sorduğunu, tüm bunların nedeninin koronavirüs enfeksiyonu olduğunu öğrendiğinde inanamadığını söyledi.

Oğuz Peker'in yoğun bakım tedavisini gerçekleştiren hastanenin Yoğun Bakım Sorumlusu Prof. Dr. Lütfi Telci, Türkiye'nin ilk koronavirüs hastalarından olan Oğuz Peker'in son derece zorlu geçen yoğun bakım sürecini başarıyla tamamladıklarını, ekip olarak sağlığına kavuşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Prof. Dr. Lütfi Telci şunları söyledi:

"Oğuz Bey sanırım Türkiye'de ilk immun plazma tedavisi yapılan hastalardan biri oldu. İki kez "immun plazma" verdik. Tedavinin yararlı veya zararlı olduğuna ilişkin bir bilgilendirme yapmadık. Zira ilk kez uygulanıyordu. Yaklaşık 1 ay sonra "immun plazma" da gündemden kalktı.

Oğuz Bey Covid enfeksiyonunun yol açtığı septik şok, ağır akciğer hasarına bağlı akut solunum yetersizliği ve devamında çoğul organ yetersizliklerinin en ciddi formlarını yaşadı, tedavi sürecinin her günü, her anı sorunluydu ve buna bağlı olarak da tedavi süreci zorluklar altında aşıldı."

Kızı Açıklama Yaptı

23 Mart'ta özel bir hastaneye getirilen Oğuz Peker'e akciğerde buzlu cam görüntüsünden koronavirüs teşhisi konuldu. Oğuz Peker'in kızı Özge Peker şunları söyledi:

"Babamı hastaneye getirirken bu kadar uzun ve sancılı bir sürecin bizi beklediğinden haberimiz yoktu. Babamla bir anda iletişimimiz tamamen kesilmişti, anlatılamayacak kadar zor günlerdi. Ülkemiz Kovid-19 ile tek tük karşılaşmış, hiç örnek vaka yoktu. Korkunç bir belirsizlik içerisine girmiştik; sadece doktorlardan gelen direktifler doğrultusunda ailece umutla ama yoğun bir korkuyla bekledik. Babam yoğun bakımdayken annemde de halsizlik oldu, benim de boğaz ve eklem ağrılarım oldu, tat koku hissim gitti; ama annem de ben de çok korktuğumuz için hastaneye gitmeyip kendimizi ayrı evlerde karantinaya aldık. Yoğun bakımda yaklaşık 2 ay babamı hiç göremedik. Her gün telefonda doktorlardan bilgi alıyorduk. Son derece inişli-çıkışlı bir süreçti."

Ülkemizde Son Durum

16 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 296.391 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7.249'a yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.351 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 262.602 olarak açıklandı.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.