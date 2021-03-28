Yoğun Bakımlarda Doluluk Oranı %85'e Çıktı!

Yoğun bakımlarda doluluk oranı hakkında endişe verici bir açıklama yapıldı. Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, Türkiye'de yeni tip koronavirüs hastaları için oluşturulan yoğum bakımların %85 oranında dolduğunu açıkladı. Prof. Dr. Uyar tarafından yapılan açıklamanın tüm detayları haberimizde.

Yoğun Bakımlarda Doluluk Oranı Neden Arttı?

Yeni tip koronavirüs salgını ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen büyük bir rol oynuyor fakat bu kurallara pek uyulmuyor. Bunun sonucunda ise vaka sayılarında çok ciddi bir artış yaşanıyor. Öyle ki 27 Mart tarihinde vaka sayısı 30 bini aşarken hsta sayısı ise 1281'e yükseldi.

Türk Yoğun Bakım Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, yoğun bakımların doluluk oranına ilişkin korkutan açıklamalarda bulundu. NTV'den Melike Şahin'in haberine göre Prof. Dr. Uyar, yaptığı açıklamada, ülkemizde COVID-19 hastaları için oluşturulan yoğun bakımların yüzde 85 oranında dolduğunu duyurdu.

Prof. Dr. Mehmet Uyar, "Üçüncü dalganın yükselen ayağındayız diye düşünüyorum. Vaka sayıları gerek servis tedavisine ihtiyacı olan gerekse yoğun bakım tedavisine ihtiyacı olan hastalar hızla artmakta ve COVID hastaları için ayrılmış olan bölümler yetersiz kalmakta" şeklinde konuştu.

Yoğun bakım biirmlerdeki doluluğa dair önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Uyar, "COVID yoğun bakımlarının doluluk oranı ikinci dalganın sonlarında yaklaşık yüzde 40'lara inmiş iken şu an yüzde 80 yüzde 85 civarında. Tam dolu olmasına az kaldığı için o yüzden tüm sağlık kuruluşlarında yeni birimler açma çabası var" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Uyar, "Hastalık daha ağır ve daha uzun seyretme eğiliminde. Daha önceki dalgalarda tedavi süreleri ile kıyasladığımızda tedavi sürelerinde bir artış, süre uzaması ve bulgularda daha ağır geçirme durumu söz konusu" sözlerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti: